طريقة عمل شوربة العدس خطوة بخطوة

يعتبر العدس من أشهر الأطباق التي تتواجد على مائدة الطعام بشكل مستمر لذلك سنقدم لكم طريقة عمل شوربة العدس بطريقة سريعة.
مقادير شوربة العدس:
كوب عدس
ملعقة كبيرة الزيت
ملعقة صغيرة الكمون
بصلة متوسطة مفرومة
3 ثوم مفروم
2 شرائح جزر
2 حبات طماطم
ملعقة صغيرة ملح
3/4 ملعقة صغيرة زعفران
2 كوب شوربة دجاج
2 كوب ماء
طريقة عمل شوربة العدس:
- قومى بغسل العدس جيدًا ثم اتركيه في المصفاة، ومن ثم ضعى الزيت فى إناء متوسط وقومي بتسخينه على درجة حرارة متوسطة ثم ضعي الكمون وحركي لمدة دقيقتين حتى تشمي رائحته.
- أضيفي بعد ذلك البصل وقومي بالتقليب لمدة 4 - 6 دقائق حتى يصبح لونه ذهبي وأضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقة.
- أضيفي الجزر، الطماطم، الزعفران، الملح، الفلفل والكرفس وقومي بتقليبهم حتى تأخذ الخضراوات طعم البهارات.
- ضعي العدس وشوربة الدجاج والماء ثم قومي بتحريك المزيج حتى تختلط مكونات الشوربة تمامًا.
- اجعلى المزيج يصل إلى درجة الغليان بعد ذلك اخفضي درجة الحرارة واتركيه لمدة 20 - 25 دقيقة حتى يصبح العدس وباقي المكونات كاملة النضوج.
- تذوقي الشوربة وأضيفي المزيد من الملح إذا احتاجت.