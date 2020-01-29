طريقة عمل شوربة العدس خطوة بخطوة

يعتبر العدس من أشهر الأطباق التي تتواجد على مائدة الطعام بشكل مستمر لذلك سنقدم لكم طريقة عمل شوربة العدس بطريقة سريعة.









مقادير شوربة العدس :





كوب عدس

ملعقة كبيرة الزيت

ملعقة صغيرة الكمون

بصلة متوسطة مفرومة

3 ثوم مفروم

2 شرائح جزر

2 حبات طماطم

ملعقة صغيرة ملح

3/4 ملعقة صغيرة زعفران

2 كوب شوربة دجاج

2 كوب ماء





طريقة عمل شوربة العدس :





- قومى بغسل العدس جيدًا ثم اتركيه في المصفاة، ومن ثم ضعى الزيت فى إناء متوسط وقومي بتسخينه على درجة حرارة متوسطة ثم ضعي الكمون وحركي لمدة دقيقتين حتى تشمي رائحته.





- أضيفي بعد ذلك البصل وقومي بالتقليب لمدة 4 - 6 دقائق حتى يصبح لونه ذهبي وأضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقة.





- أضيفي الجزر، الطماطم، الزعفران، الملح، الفلفل والكرفس وقومي بتقليبهم حتى تأخذ الخضراوات طعم البهارات.





- ضعي العدس وشوربة الدجاج والماء ثم قومي بتحريك المزيج حتى تختلط مكونات الشوربة تمامًا.





- اجعلى المزيج يصل إلى درجة الغليان بعد ذلك اخفضي درجة الحرارة واتركيه لمدة 20 - 25 دقيقة حتى يصبح العدس وباقي المكونات كاملة النضوج.



