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مرأة

طريقة عمل شوربة العدس خطوة بخطوة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:16 م
شوربة العدس
شوربة العدس
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آلاء حسن
يعتبر العدس من أشهر الأطباق التي تتواجد على مائدة الطعام بشكل مستمر لذلك سنقدم لكم طريقة عمل شوربة العدس بطريقة سريعة. 


مقادير شوربة العدس:

كوب عدس
ملعقة كبيرة الزيت
ملعقة صغيرة الكمون
بصلة متوسطة مفرومة
3 ثوم مفروم
2 شرائح جزر 
2 حبات طماطم 
ملعقة صغيرة ملح
3/4 ملعقة صغيرة زعفران
2 كوب شوربة دجاج
2 كوب ماء

طريقة عمل شوربة العدس:

- قومى بغسل العدس جيدًا ثم اتركيه في المصفاة، ومن ثم ضعى الزيت فى إناء متوسط وقومي بتسخينه على درجة حرارة متوسطة ثم ضعي الكمون وحركي لمدة دقيقتين حتى تشمي رائحته.

- أضيفي بعد ذلك البصل وقومي بالتقليب لمدة 4 - 6 دقائق حتى يصبح لونه ذهبي وأضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقة.

- أضيفي الجزر، الطماطم، الزعفران، الملح، الفلفل والكرفس وقومي بتقليبهم حتى تأخذ الخضراوات طعم البهارات.

- ضعي العدس وشوربة الدجاج والماء ثم قومي بتحريك المزيج حتى تختلط مكونات الشوربة تمامًا.

- اجعلى المزيج يصل إلى درجة الغليان بعد ذلك اخفضي درجة الحرارة واتركيه لمدة 20 - 25 دقيقة حتى يصبح العدس وباقي المكونات كاملة النضوج.

- تذوقي الشوربة وأضيفي المزيد من الملح إذا احتاجت.
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