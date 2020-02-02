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حوادث

تحوي حشرات.. ضبط 3 أطنان مكرونة فاسدة بمصنع في الإسكندرية

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:52 م
أطنان مكرونة فاسدة
أطنان مكرونة فاسدة
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أحمد عبد العزيز
تمكن ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط 3 أطنان مكرونة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لاحتوائها على حشرات داخل مصنع لتعبئة السلع الغذائية بمنطقة المنتزه. 

وردت معلومات لضباط مباحث التموين تفيد حيازة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية، بدائرة قسم شرطة المنتزه أول، كميات كبيرة من المنتجات الفاسدة، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق. 

استهدفت حملة أمنية المصنع المشار إليه، وعثر على 3 أطنان و310 كيلو جرامات مكرونة معبأة داخل عبوات ذات أحجام وأوزان مختلفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية واحتوائها على حشرات.

تحرر محضر بقسم شرطة المنتزه أول، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.
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