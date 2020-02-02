تحوي حشرات.. ضبط 3 أطنان مكرونة فاسدة بمصنع في الإسكندرية

وردت معلومات لضباط مباحث التموين تفيد حيازة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية، بدائرة قسم شرطة المنتزه أول، كميات كبيرة من المنتجات الفاسدة، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق.

استهدفت حملة أمنية المصنع المشار إليه، وعثر على 3 أطنان و310 كيلو جرامات مكرونة معبأة داخل عبوات ذات أحجام وأوزان مختلفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية واحتوائها على حشرات.

تحرر محضر بقسم شرطة المنتزه أول، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

