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فن

تعرف على ما قاله أحمد مجدي عن أسماء أبو اليزيد بعد عملهما في «الآنسة فرح»

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:00 ص
أحمد مجدي
أحمد مجدي
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محمد نحلة
قال الفنان أحمد مجدي  في تصريحات لـ "صدى البلد" أنه جمعته علاقة قوية بالفنانة أسماء أبو اليزيد خلال كواليس مسلسل "الآنسة فرح"، مشيرا إلى أنها كانت مصدر طاقة وإلهام للجميع.

كما تحدث عن علاقة الصداقة التي جمعته الفنان محمد كيلاني، وقال إنها كانت جيدة، مشيرا إلى أن الكواليس بين أبطال المسلسل كانت رائعة وظهرت للجمهور على الشاشة، مؤكدا أن الحب والتفاهم كانا يسيطران على الجميع.

الآنسة فرح" تدور أحداثه في إطار كوميدي عن فتاة يتم تلقيحها صناعيًا عن طريق الخطأ من عينة شخص آخر غير زوجها لتتوالى الأحداث نتيجة هذا الأمر.

المسلسل من بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، هبة عبد العزيز، مريم الخشت، أحمد مجدي، محمد الكيلاني، تامر فرج ومن إخراج وائل فرج.

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