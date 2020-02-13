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توك شو

مفاجأة.. بنات عامر منيب يكشفن علاقة أغنية العالم الله لعمرو دياب بوالدهم.. شاهد

الخميس 13/فبراير/2020 - 11:29 م
بنات عامر منيب
بنات عامر منيب
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حمزة شعيب
استضافت الإعلامية منى الشاذلي، بنات الفنان الراحل عامر منيب "مريم وزينة ونور"، وتحدثت الفتيات الثلاث عن كواليس حياتهن الأسرية، وعلاقتهن بوالدتهن، وتأثرهن بوالدهن حتى الآن، حيث تروي ابنته الكبرى، مريم، كواليس أغنيتها "عامل إيه في حياتك"، والتي أهدتها لروح والدها الراحل.

كما قدمن بنات عامر منيب الأغنية الشعبية الشهيرة "بنت الجيران لحسن شاكوش، مؤكدين أنها من الأغاني المفضلة والمحببة لهم.

وكشفن بنات عامر منيب عن مفاجأة بشأن أغنية "العالم الله" للمطرب عامر منيب، قائلا:"عمرو مصطفى كان عامل الأغنية دى عشان ولادة زينة وقتها وكانت كلمات الأغنية مبروك ياعمرو يامنيب بنتك زينة يحميهالك الله، مردفة: "عمرو كل مابيشوفها بيغنهالها".

وروت مريم عامر منيب كواليس تصوير كليب عامل إيه فى حياتك والذى لاقى تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "أنا كنت نايمة وفجأة لما صحيت لقيت فيه جروب على الواتس أسسته أمى وكل الرسائل فيها هنروح الإستديو بكرة، معقبة: "مكنتش فاهمة إيه اللى بيحصل حواليا".

وتابعت: "رحت الاستديو تانى يوم وكان معايا المطرب والملحن عمرو مصطفى، ولم أكن أتوقع أن تلقى هذه الأغنية كل هذا الصدى والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي".
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