خالط 17 شخصا.. الصحة: حامل فيروس كورونا بمصر أجنبي عمره 33 عاما.. فيديو

قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن منظمة الصحة العالمية أشادت بتعامل الصحة المصرية مع الحالة المصابة بفيروس «كورونا».





وكشف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك خصوصية حول البيانات التي تخص المرضى وفقا لبروتوكول منظمة الصحة العالمية لذلك تم إخفاء جنسية الشخص الأجنبي الحامل لفيروس كورونا في مصر.





ونفي خالد مجاهد في ظهور حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، وفي حال حدوث ذلك سيتم الإعلان رسميا عن كافة التفاصيل.





وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة أن منظمة الصحة العالمية قامت بإرسال أجهزة حديثة كاشفة عن حالات الإصابة بفيروس كورونا بجانب 4 دول في المنطقة من أجل سرعة مواجهتها واتخاذ الإجراءت اللازمة.





وقال خالد مجاهد أن الحجر الصحي الموجود في المنافذ البحرية والبرية والجوية يتم من خلاله تسجيل بيانات القادمين من الدول وخاصة التي ظهرت بها إصابات بفيروس كورونا ويتم إجراء متابعات لهم عبر الوحدات الصحية التابعة لمقر سكنهم على مدار 14 يوما وهي فترة حضانة الفيروس.





وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن يتم إجراء مسح للتجمعات وتم إجراء أحد التحاليل المعملية وجاءت سلبية والمرة الثانية جاءت إيجابية والمرة الثالثة جاءت نتيجة التحليل إيجابية، وتم عزله مع إجراء فحص للأشخاص الـ 17 المخالطين له وجاءت النتيجة سلبية، كما تم إجراء عزل مكان عمل والإقامة للحالة المكتشفة وتم تعقيم المكانين تماما.





وكشف خالد مجاهد أن الشخص الأجنبي المصاب شاب يبلغ من العمر 33 عاما لا تظهر عليه أعراض تماما، ولكنه حامل الفيروس، موضحا أنه عندما يتم اكتشاف حالة حاملة للفيروس يتم اتخاذ إجراءين الأول عزل الأشخاص في مستشفى مجهز بالكامل يضم كل الإمكانيات وفريقا طبيا عددهم 600 متخصص ويسع 800 حالة ويتم متابعتهم صحيا.