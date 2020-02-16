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تعليق أحمد موسى على منع مطربي المهرجانات من الغناء

الأحد 16/فبراير/2020 - 08:13 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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حمزة شعيب
قال الإعلامى أحمد موسى، إن نقابة المهن الموسيقية أصدرت بيانًا واضحا اليوم بمنع مطربي المهرجانات من الغناء.

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "قرار نقابة واضح وصريح وتحرك فى غاية القوة، تزامنا مع حالة الجدل التى سببتها المهرجانات مؤخرا".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "واضح من بيان النقابة أنها تراعي معايير ما يقدم للمواطنين فى إطار الحرص على أخلاقيات المجتمع".

وأصدر الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قرارًا بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيًا.

يأتي ذلك بعد ساعات من الجدل الذي أُثير بعد حفل حسن شاكوش وعمر كمال باستاد القاهرة، وغناء أغنية "بنت الجيران" بنسختها القديمة وما تحتويه من كوبليه "أشرب خمور وحشيش".
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