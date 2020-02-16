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محافظات

محافظ بورسعيد يلتقي الأنبا تادرس مطران بورسعيد

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:26 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
قام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بزيارة الأنبا تادرس مطران بورسعيد، وتم خلال الزيارة مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة ببورسعيد ودور الكنيسة في حملات التوعية والتثقيف للشباب في هذه المرحلة الهامة من تاريخ الوطن للتصدي للشائعات ومروجي فتن حروب الجيل الرابع.

واكد المحافظ على أهمية دور المساجد والكنائس فى مهمة التوعية بكافة متطلبات بناء الفرد والمجتمع بالمحافظة، والمساهمة فى زيادة وعى المواطن بجميع قضايا الوطن، سعيا للحفاظ على مقدراته وسلامة أمنه القومى.

وأكد المحافظ أن إعادة ترميم الكاتدرائية يدخل في إطار اهتمام المحافظة للحفاظ علي المباني التراثية لدور العبادة الإسلامية والمسيحية والتي تعد منارات دينية وثقافية تلعب دورا ثقافيا في تأسيس الاستقرار والانتماء للوطن.

ومن جانبه قدم الانبا تادرس مطران بورسعيد الشكر الي محافظ بورسعيد علي تلك الزيارة مشيدا بالتغيير الكبير الذي شهدته المحافظة خلال الفترة الماضية والتي شهدت العديد من المشروعات التنموية والقومية والخدمية التي لمسها المواطنين .

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محافظ بورسعيد يلتقي الأنبا تادرس مطران بورسعيد
محافظ بورسعيد يلتقي الأنبا تادرس مطران بورسعيد
محافظ بورسعيد يلتقي الأنبا تادرس مطران بورسعيد
محافظ بورسعيد يلتقي الأنبا تادرس مطران بورسعيد
محافظ بورسعيد يلتقي الأنبا تادرس مطران بورسعيد
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