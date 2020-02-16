تعرف على مكان إقامة مباراة المصري بالكونفدرالية أمام نهضة بركان.. تفاصيل

أبدى سمير حلبية رئيس النادى المصرى سعادته بالحفاوة التى استقبله بها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بمكتبه باستاد القاهرة.

وقال حلبية، إن الاجتماع شهد مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالنادي المصري، و تم الاتفاق على لعب المصري مبارياته بالبطولة الكونفيدرالية الأفريقية بحضور جماهيري إما باستاد السلام بالقاهرة أو باستاد الجيش بالسويس على أن يحدد النادي المصري الاستاد الذي يفضل اللعب عليه خلال الساعات القليلة المقبلة.

وشدد حلبية على وعد الوزير باقتراب وزارة الشباب والرياضة من البدء في أعمال تطوير ستاد المصري خلال الفترة القليلة القادمة.



ووجه حلبية الشكر لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق ووزير الشباب والرياضة الأستاذ الدكتور أشرف صبحي واللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد على تفهمهم التام لكل مطالب جمهور المصري وحرصهم على إقامة مباريات المصري بالكونفيدرالية بحضور جماهيري كبير يسهم في توفير المؤازرة الجماهيرية المطلوبة للفريق خلال البطولة والتي يسعى الجميع داخل بورسعيد لحصد لقبها تحقيقا لطموحات جماهير المصري العظيمة.