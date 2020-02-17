علامات الحمل بولد أو بنت وأعراض الحمل المبكرة.. تعرفى عليها

فقد يكون الكشف عن الجنس أحد أكثر أجزاء الحمل إثارة ولكن هل هناك أي طريقة لمعرفةببنت أو ولد الإجابة دون الموجات فوق الصوتية ؟ ما مدى دقة كل تلك القصص عن التنبؤ بجنس المولود على أي حال.

الحمل المبكر ، من الغثيان إلى التعب، و تتخوف الكثير من السيدات من إجراء اختبار الحمل ، وتتساءل ما هى أعراض الحمل المبكر إليك علامات تتعدد أعراضإليك علامات الحمل المبكر





تأخر الدورة الشهرية :





إذا كنت في سنوات إنجابك وبعد أسبوع أو أكثر دون بداية الدورة الشهرية المتوقعة ، فقد تكونين حامل. ومع ذلك ، يمكن أن تكون هذه الأعراض مضللة إذا كان لديك دورة طمث غير منتظمة.





تورم الثديين :





في وقت مبكر من الحمل، فإن التغيرات الهرمونية قد تجعل ثدييك حساسة ومؤلمة. من المحتمل أن يقل الخوف بعد بضعة أسابيع حيث يتكيف جسمك مع التغيرات الهرمونية.





الغثيان













على الجانب الاخر يعد غثيان الصباح من علامات الحمل الاولى فهو يبدأ غالبًا بعد شهر واحد من الحمل ، . ومع ذلك ، فإن بعض النساء يشعرن بالغثيان في وقت مبكر والبعض الآخر لا يشعرن به أبدًا. رغم أن سبب الغثيان أثناء الحمل ، غير واضح ، فمن المحتمل أن تلعب هرمونات الحمل دورًا.





زيادة التبول :





قد تجد نفسك تتبولين أكثر من المعتاد. تزداد كمية الدم في الجسم أثناء الحمل ، مما يتسبب في معالجة كليتيك لسائل إضافي ينتهي به المطاف في المثانة.







على الجانب الاخر بجانب علامات الحمل المبكرة تتعدد عوارض الحمل، من الغثيان إلى التعب، وتتخوف الكثير من السيدات من إجراء اختبار الحمل، وتتساءل ما هى عوارض الحمل التي يمكن من خلالها اكتشاف الحمل قبل الحاجة للخضوع لاختبار؟، وفقا لما أشار له موقع "health line"



إفرازات مهبلية :-



العديد من النساء الحوامل يعانين من إفرازات مهبلية ، إلا أنها لا ترتبط في كثير من الأحيان بالحمل، ولكن معظم النساء الحوامل يعتبر فرز المخاط اللزج أو الأبيض أو الأصفر الشاحب في وقت مبكر من أبرز عوارض الحمل في الأشهر الثلاثة الأولى وخلال فترة الحمل.



- تدفق دم مهبلي :-



زيادة الهرمونات وتدفق الدم المهبلي الذي يسبب التفريغ، ويزيد أثناء الحمل لمنع الالتهابات مع تليين عنق الرحم والجدران المهبلية من اشهر عوارض الحمل .



- ارتفاع في درجات الحرارة :-



إذا كنتِ حاملًا قد تعاني من ارتفاع واضح في درجة الحرارة، وهي معروفة باسم درجة حرارة الجسم القاعدية التي تعد ضمن عوارض الحمل غير المعروف

