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مرأة

علامات ثبات الحمل بعد الحقن المجهري بأيام

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 07:59 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
أكد الدكتور أحمد عاصم الملا، استشاري الحقن المجهري والمناظير النسائية وعلاج العقم، أنه من الممكن للمرأة الحامل أن تتأكد بنفسها من ثبات حملها عن طريق القيام بإجراءات اختبار الحمل في المنزل، ولكن بشرط مرور أسبوعين تقريبًا على عملية إرجاع الجنين فى عملية الحقن المجهرى، وذلك لضمان بدء المشيمة في إفراز هرمون الحمل، مع الحرص على ضرورة إجراء اختبار الحمل بالشكل السليم بدون إيذاء المهبل أو المساس بالجنين.

وقال الدكتور أحمد عاصم الملا، في بيان، الأحد، إن أعراض ثبات الأجنة بعد الترجيع بفى الحقن المجهرى هو الشعور ببعض الآلام الزائدة في بعض الأحيان، وشعور المرأة بشكل من أشكال التقلصات في منطقة الرحم، مع ظهور ألم في منطقة البطن، ويتبع ذلك حدوث تقلصات حادة في منطقة الرحم بشكل أكثر عنفًا من أشكال التقلصات التي تسبق حدوث الدورة الشهرية عند النساء.

وأضاف الدكتور أحمد عاصم الملا في حالة نزول الكثير من الدم، فهذا دليل على حدوث إجهاض، وبالتالي فشل عملية الحمل، أما إذا لم يحدث ذلك فهذا دليل على نجاح الحمل.

وأشار الملا إلى أن من علامات الحمل بعد ترجيع الأجنة المجمدة اليوم الخامس الإصابة بالصداع، ويكون ذلك بسبب ارتفاع الهرمون الخاص بالحمل في الجسم، وكثرة عدد مرات التبول، ويصبح لون البول البرتقالي الداكن، كما تكون رائحته كريهة، والإصابة بالإمساك المفاجئ، ويرجع ذلك بسبب ارتفاع الهرمون الخاص بالحمل بالجسم، والذي يؤدي إلى حدوث اضطرابات بالمعدة.
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