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فن

جايز أحن للأغاني .. تعليق جديد لـ أيمن بهجت قمر بعد قرار الاعتزال

الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:29 م
ايمن بهجت قمر
ايمن بهجت قمر
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أحمد إبراهيم
نشر الشاعر أيمن بهجت قمر تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن قرار اعتزاله كتابة الأغانى والذي أعلن عنه منذ أيام قليلة. 


وقال ايمن بهجت قمر : "شكرًا لكل اللي دعموني واللي اتصلوا بيا بس أنا بتأسف لكوا الموضوع لا هو لقطة بدور عليها وإلا كنت عملت مداخلات أو طلعت في برامج ولا مثلا لحظة غضب أنا بدور على الراحة. 


وأضاف ايمن بهجت قمر قائلا : "جايز أحن للأغاني وأكتب لنفسي بس خلاص أنا طلعت من المفرمة دي ربنا يقدرني أقدم أعمال درامية تعوض غيابي ده وهدعم المواهب".


وكان ايمن بهجت قمر أعلن عن اعتزاله كتابة الاغانى منذ أيام مؤكدا أن هذا الأمر أصبح يرهقه كثيرا ويكتفى بكتابة السيناريوهات السينمائية والدرامية فقط. 


جايز أحن للأغاني .. تعليق جديد لـ أيمن بهجت قمر بعد قرار الاعتزال
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