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فن

بعد رفض الهضبة قرار اعتزاله.. أول تعليق لـ أيمن بهجت قمر

الأحد 16/فبراير/2020 - 03:40 م
ايمن بهجت قمر
ايمن بهجت قمر
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شروق ابراهيم
تلقى الشاعر أيمن بهجت قمر مظاهرة دعم وحب من محبيه وزملائه في الوسط الفني معربين عن رفضهم لقرار اعتزاله تاليف الاغاني في مقدمتهم الهضبة عمرو دياب

وغرد أيمن بهجت قمر منذ قليل عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر: "مش أي حد بيشوف المحبه دي في حياته وهو عايش غمرتوني بحب كبير كتر ألف خيركو". 

أعلن أيمن بهجت قمر قرار اعتزاله قائلا: "بقالي فترة بفكر جديا في اللي هقوله أنا قررت أن أغنية مهرجان هي آخر أغنية أنا هكتبها وهعتزل تأليف الأغاني". 

وأضاف أيمن بهجت قائلا: "هنتج بس وهكتب أفلام ومسرح بس أنا بقالي ٢٨ سنة بكتب أغاني وطول الوقت في توتر.. عاصرت أجيال كتير من ١٩٩٢ لحد دلوقتي وخلاص قررت ارتاح من السبق ده".
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