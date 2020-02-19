سلطنة عُمان تحتفل باليوبيل الفضي.. دورة استثنائية لمعرض مسقط الدولي للكتاب بمشاركة 32 دولة.. إنجازات السلطان قابوس خلال 50 عاما محور ملتقى الثقافات العربية

سلطنة عمان تحتفي باليوبيل الفضي لمعرض مسقط الدولى للكتاب

محافظة مسندم ضيف شرف الدورة الجديدة

قصة نجاح معرض مسقط الدولي للكتاب





تستعد سلطنة عمان لاستضافة معرض مسقط الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والعشرين بمشاركة عدد من الدول العربية، ولهذه الدورة خصوصية عن غيرها، إذ تواكب اليوبيل الفضي للمعرض والاحتفال بالعيد الوطني الخمسين للسلطنة.





ويقام المعرض فى الفترة من 22 فبراير إلى الثاني من مارس بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.







ويشارك في المعرض عدد كبير من الدول العربية التى تعرض أهم وأحدث مؤلفاتها، إلى جانب نخبة ضخمة من إصدارات المطابع العمانية والعربية والعالمية.





واختيرت محافظة مسندم ضيف شرف الدورة الجديدة.





وتقع محافظة مسندم في أقصى شمال سلطنة عمان، وهي مقصد سياحي شهير، وتضم أربع ولايات، هي: خصب وبخاء ودباء ومدحاء.





وقال المدير العام لمديرية التربية والتعليم بمحافظة مسندم ورئيس لجنة الفعاليات بالمعرض سيف بن مبارك بن صالح الجلنداني في اجتماع تحضيري، إن اللجنة المنظمة أعدت برنامجا متنوعا يشمل ندوات فكرية وأمسيات شعرية ومعرضا للصور وآخر للفنون التشكيلية، إضافة إلى عرض لوثائق ومخطوطات نادرة خاصة بالمحافظة.





وكشف الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسنى، وزير الإعلام بسلطنة عُمان، أن حفل الافتتاح سيشهد تدشين موسوعة "عُمان عبر الزمان"، وهي موسوعة جامعة احتضنت تفاصيل تاريخ عُمان من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث، وقد أعدها مكتب مستشار السلطان للشئون الثقافية.





وأوضح "الحسنى" - فى مؤتمر صحفى له مساء أمس بالسلطنة - أنه سيشارك في المعرض 676 دار نشر بشكل مباشر من 32 دولة، وبشكل غير مباشر عن طريق التوكيلات 270 دار نشر، ليصبح الإجمالى 946 دار نشر.





وأضاف أن السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، سيكون الشخصية المحورية في البرامج الثقافية خلال أيام المعرض من خلال فعاليات فكر النهضة، وسيتم خلال الفعاليات تناول مسيرة 50 عامًا من العطاء والبناء حتى أصبحت عمان على ما هي عليه الآن من حضارة وثقافة.





وأعلن "الحسني" أن محافظة "مسندم" ستكون ضيف شرف المعرض، وستنفذ المحافظة مجموعة موسعة من البرامج والأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية طوال أيام المعرض، ومن ضيوف الشرف: رئيس اتحاد الناشرين العرب، ورئيس رابطة الكتاب الفرنسية، وعدد من مديري المعارض بدول مجلس التعاون الخليجي، ونخب من المثقفين والإعلاميين البارزين.





وأوضح أن المعرض هذا العام يعتز بشراكات حقيقية مع القطاع الخاص، حيث يقدم المعرض شراكة استراتيجية مع الشركة العمانية للاتصالات "عمانتل"، إلى جانب عدد من الشراكات الفاعلة مع العديد من المؤسسات، منها: شركة تنمية نفط عمان، والمجموعة العمانية للطيران، وشركة الغاز المسال، وشركة مزون للألبان، وبريد عمان، وكل هذه المؤسسات تشارك قصة نجاح معرض مسقط الدولي للكتاب.. وقال: "إن من الإضافات الجديدة خلال هذه الدورة تخصيص أربع قاعات متكاملة للفعاليات الثقافية، وركن موسع للبرامج الثقافية، وبرامج الطفل، إضافة لقاعتين لندوة "أطفالنا وإعلام المستقبل"، وتخصيص ركن لفعاليات المبادرات المجتمعية الثقافية، ومسرح لتقييم استعراض المبادرات وزيادة عدد المشاركين عن الدورة السابقة بمعدل 64 مشاركًا، وزيادة في عدد الأجنحة بواقع 184 جناحًا، كما أنه تم تخصيص قاعة متكاملة لفعاليات ومناشط الطفل والأسرة، تشتمل على مسرح للفعاليات والأركان العلمية والثقافية، وركن القراءة وورش العمل".





ويتضمن المعرض 86 فعالية ثقافية منها 15 ندوة، و11 محاضرة، و7 أمسيات شعرية، و10 جلسات حوارية، و31 ورشة عمل، و10 عروض تقديمية وثقافية وأدبية، وبلغ عدد الجهات المشاركة في الفعاليات 24 جهة حكومية وخاصة ومؤسسات مجتمع مدني، وتقدم وزارتا الإعلام والأوقاف والشئون الدينية في المعرض ندوة علمية بعنوان "مؤتلف السلطان قابوس الإنساني.. قيم التعايش والتفاهم والوئام"، فيما ستقيم جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب محاضرة بعنوان "إسهامات السلطان قابوس طيب الله ثراه في دعم الحراك الفني والأدبي في السلطنة".