ملخص الشوط الاول من مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المصري

انتهى الشوط الأول بين فريقي الأهلي والنادي الزمالك بالتعادل السلبي فى مباراة السوبر المصري المقامة حاليا على ملعب محمد بن زايد الإماراتي.





بدأ اللقاء باستحواذ زملكاوى وحصل أحمد سيد زيزو على ركلة حرة بعد تعرضه إلى العرقلة من جيرالدو فى الدقيقة الأولى ومرر قفشة كرة إلى حسين الشحات ومرر الكرة تمر الى خارج الملعب فى الدقيقة الثانية.





راوغ فرجاني ساسي ومرر الكرة الى يوسف أوباما فى الدقيقة الثالثة تصل الى مصطفى محمد الذى ارتكب خطأ ضد رامى ربيعة وارتكب محمد عبدالشافى خطأ فى الدقيقة الرابعة ومرر الكرة الى جيرالدو يسددها خارج الشباك فى الدقيقة الخامسة وتضيع فرصة هدف محقق.





سدد عمرو السولية الكرة قوية من خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة الثامنة تصدى لها محمد أبو جبل حارس الزمالك وسدد مصطفى محمد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة التاسعة تمر الى جوار مرمى النادى الأهلي.





وفى الدقيقة العاشرة سدد مصطفى محمد قذيفة صاروخية تعلو عارضة مرمى محمد الشناوى حارس الأهلى وأحرز جيرالدو فى الدقيقة 12 هدفا وقام الحكم النرويجي بإلغاءه بداعى التسلل.





قاد فى الدقيقة 14 محمد عبدالشافى هجمة عنترية فى الناحية اليسرى وسدد جيرالدو كرة برعونة من خارج منطقة الجزاء تمر الى جوار محمد ابوجبل واضطر حكم اللقاء النرويجي الى ايقاف المباراة بعد خضوع حارس الزمالك الى العلاج إثر شكواه من آلام فى الكتف.

تعرض أحمد سيد زيزو الى العرقلة فى الدقيقة 16 وحصل على ضربة حرة واستحوذ لاعبو الأهلي على الكرة في منتصف الملعب ومرر قفشة كرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها جيرالدو برأسه تعلو عارضة النادى الزمالك.





وفشل ياسر إبراهيم فى الدقيقة 22 فى السيطرة على إحدى الكرات العرضية ونجح محمد هانى فى إبعاد الكرة من أمام أشرف بنشرقي فى الدقيقة 26 وسدد إليو ديانج كرة قوية من خارج منطقة الجزاء 28 و مرر فرجاني ساسي فى الدقيقة 29 يفشل مصطفى محمد فى اللحاق بها.



