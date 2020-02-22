بعد خطوبتها من رجل أعمال.. فيديو جديد لـ شيما الحاج على أنغام "بنت الجيران"

نشرت الفنانة شيما الحاج مقطع فيديو جديدا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام ترقص وتغنى على انغام اغنية "بنت الجيران" بعد اعلانها عن خطوبتها منذ ايام من رجل اعمال.
وظهرت شيما الحاج فى الفيديو وهى داخل سيارتها ترقص وتغنى على انغام اغنية "بنت الجيران" لكل من المطرب حسن شاكوش والمطرب عمر كمال.
يأتي ذلك بعدما، نشرت شيما الحاج، خبر خطبتها على أحد رجال الأعمال في مصر، عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي عبر تطبيق الصور انستجرام، الذي تم تداوله بشكل مكثف على السوشيال ميديا في الساعات الماضية.