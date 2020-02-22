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فن

بعد خطوبتها من رجل أعمال.. فيديو جديد لـ شيما الحاج على أنغام "بنت الجيران"

السبت 22/فبراير/2020 - 07:21 م
شيما الحاج
شيما الحاج
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة شيما الحاج مقطع فيديو جديدا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام ترقص وتغنى على انغام اغنية "بنت الجيران" بعد اعلانها عن خطوبتها منذ ايام من رجل اعمال. 

وظهرت شيما الحاج فى الفيديو وهى داخل سيارتها ترقص وتغنى على انغام اغنية "بنت الجيران" لكل من المطرب حسن شاكوش والمطرب عمر كمال.

يأتي ذلك بعدما، نشرت شيما الحاج، خبر خطبتها على أحد رجال الأعمال في مصر، عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي عبر تطبيق الصور انستجرام، الذي تم تداوله بشكل مكثف على السوشيال ميديا في الساعات الماضية. 

وتجاوزت شيما الحاج، أزمة الفيديوهات الإباحية التي أثيرت حولها خلال الفترة الماضية، وأرادت أن تستكمل حياتها بشكل طبيعي، من خلال إعلان الخطوبة، وظهورها قبل أشهر في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. 

وكانت شيما الحاج أثارت جدلا كبيرا بظهورها على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بدورته الأخيرة. 
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