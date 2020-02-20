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فن

تجاوزت أزمة الفيديوهات الإباحية.. شيما الحاج تؤكد خطبتها لـ رجل أعمال

الخميس 20/فبراير/2020 - 06:40 م
شيما الحاج
شيما الحاج
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سعيد فراج
نشرت الممثلة شيما الحاج، خبر خطبتها على أحد رجال الأعمال في مصر، عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي عبر تطبيق الصور انستجرام، الذي تم تداوله بشكل مكثف على السوشيال ميديا في الساعات الماضية. 

وتجاوزت شيما الحاج، أزمة الفيديوهات الإباحية التي أثيرت حولها خلال الفترة الماضية، وأرادت أن تستكمل حياتها بشكل طبيعي، من خلال إعلان الخطوبة، وظهورها قبل أشهر في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. 

وكانت شيما الحاج أثارت جدلا كبيرا بظهورها على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بدورته الأخيرة. 

وتعرضت شيما الحاج لهجوم كبير من رواد السوشيال ميديا، قبل أن تختفي أخبارها من يومها ولا تعود إلا بعد حالة التعاطف الكبيرة التي حدثت مع منى فاروق التي نشرت فيديو هددت من خلاله بالانتحار بسبب تعامل الناس معها بعد الخطأ الكبير الذي اقترفته مع مخرج معروف في قضية الفيديوهات الجنسية الشهيرة.
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