أخبار الفن .. تأجيل مهرجان البحرين بسبب فيروس كورونا.. وتفاصيل حفل عمرو دياب بالمنارة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

تأجيل مهرجان البحرين بسبب فيروس كورونا

قررت إدارة مهرجان البحرين السينمائي تأجيل موعد إقامة المهرجان حتى إشعار آخر، التزاما بتوصيات تعليق كل الفعاليات الجماهيرية لفترة أسبوعين بسبب فيروس كورونا.

عمرو دياب: أهدي ألبوم سهران إلى روح عزت أبو عوف

أحيا الهضبة عمرو دياب حفلا غنائيا، أمس، بساحة مركز المنارة للمؤتمرات في التجمع الخامس، للاحتفال مع جمهوره بألبومه الجديد "سهران"، بحضور جماهيري كامل العدد.

كريم قاسم يروي كواليس مشهد الضفادع في مملكة إبليس

كشف كريم قاسم عن أصعب المشاهد التي واجهته في مسلسل "مملكة إبليس" الذي عرض منه ١٥ حلقة على إحدى المنصات الإلكترونية.

نجل رامى عادل إمام يحتفل بعيد ميلاده بصحبة الأصدقاء| شاهد

نشر المخرج رامي إمام، مقطع فيديو جديد له عبر حسابه الخاص على موقع التواصب الاجتماعي "إنستجرام".

شاهد.. ماذا فعلت دينا الشربيني مع جمهور عمرو دياب

حرصت دينا الشربيني على التواجد فى حفل الهضبة عمرو دياب الذي أقيم أمس السبت فى مركز المنارة، والتقطت الكثير من الصور مع جمهور الهضبة.