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فن

تأجيل مهرجان البحرين بسبب فيروس كورونا

الأحد 01/مارس/2020 - 02:07 ص
مهرجان البحرين
مهرجان البحرين
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محمد نحلة

قررت إدارة مهرجان البحرين السينمائي تأجيل موعد إقامة المهرجان حتى إشعار آخر، التزاما بتوصيات تعليق كل الفعاليات الجماهيرية لفترة أسبوعين بسبب  فيروس كورونا.


وكان من المقرر أن تقام فعاليات الدورة الأولى من مهرجان البحرين السينمائي في الفترة من 4 إلى 8 مارس 2020.


وكان قد كشف المهرجان عن قائمة الأفلام الخليجية الروائية القصيرة التي ستتنافس على جائزة المسابقة لأفضل فيلم روائي قصير.


 حيث كان من المفترض ان تشارك أربع دول خليجية في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة.


من البحرين، كانت تخوض خمسة أفلام روائية قصيرة غمار المنافسة، لتظهر بعضًا من ملامح الشغف الذي يتحرك في أوردة صناع السينما الشباب، بدءا من أزمة الحرمان من الإنجاب لزوجة تعمل ممرضة في قسم الولادة كما يطرحها فيلم "نافذة" لمخرجه أحمد أكبر،  مرورا بفيلم "المنطقة الرمادية" لمخرجه حسين جعفر، والذي يناقش دور الإعلام في غسل الأدمغة وبرمجة المشاهدين، ثم هاجس "الهوية" الذي يبرز في فيلم "عبور" لسلمان يوسف، حين تتورط "سارة" في حادث سير مروري وعندما يتم طلب بطاقة هويتها يتبن أنها في أوراقها الرسمية شخص آخر، أو الحاجة إلى منظار ساتر لرؤية الأمور، كما في فيلم "جلباب" لمخرجه جان البلوشي، فيما يتعرض فيلم "سما" لعمار زينل للعبة الحنين التي تشكل محورًا لافتًا في الفيلم.


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