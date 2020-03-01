مغنية الراب السعودية: لهذا السبب استدعتني النيابة العامة

بعدما أثارت أنباء اعتقالها الكثير من الجدل خلال الأيام الماضية، كشفت مغنية الراب السعودية المعروفة بـ"بنت مكة" عن أن السلطات في المملكة كانت تستجوبها فقط بسبب عدم حصولها على التصاريح المطلوبة لتصوير فيديو موسيقي .





وبحسب مجلة "سعودي جازيت"، أصدرت مغنية الراب، أصايل البيشي، أغنية تدعى "بنت مكة" والتي غنت فيها على نساء المدينة. ونُشر مقطع الفيديو على موقع يوتيوب في 13 فبراير، وتضمن لقطات لفتيات صغيرات يرقصن على الأغنية.





لكن الفيديو حذف من على "يوتيوب" وخضعت البيشي للاستجواب من قبل المدعي العام السعودي بشأن التصوير من دون تصريح.





وقالت: "كانت المشكلة أنني صورت فيديو لأغنية كتبتها من دون تصريح لتصوير فيديو، لم أكن أعلم أنه يجب الحصول على تصريح".





وأضافت: "في النيابة العامة أبلغوني أن الفيديو لم يكن المشكلة، لقد كانت مشكلة إدارية تتمثل في عدم الحصول على التصاريح المناسبة".





فيما كانت وسائل التواصل الاجتماعي غارقة في التكهنات بأن المغنية احتُجزت ووجهت إليها تهم.





وأشارت البيشي إلى أن هناك من يدعمونها وهناك من يعارضونها، مؤكدة أنها تحترم جميع الآراء.





عند سؤالها عن خططها المستقبلية، أخبرت البيشي قناة العربية الإنجليزية بأنها تخطط لتصوير المزيد من مقاطع الفيديو، وقالت إنها ستحرص على الحصول على التصاريح المناسبة في المرة القادمة.