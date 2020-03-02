شاهد.. جماهير الأهلي تشعل مترو الأنفاق بالهتافات.. لحظات لا تنسى

حقق النادي الأهلي فوزًا ساحقًا على خصمه الأفريقي «صن داونز» بهدفين أول أمس في مباراة مثيرة بحضور 30 ألف مشجع وصل فيها الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أحرز الهدفين النجم التونسي «علي معلول» خلال المباراة المقامة على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي، ليصبح أمام إما التعادل أو الخسارة بهدف واحد فقط خلال ماتش العودة لكي يصل إلى المربع الذهبي.

التقطت عدسة صدى البلد لحظات تاريخية لتعبير الجماهير الأهلاوية عن فرحتها العارمة بفوز فريقهم المفضل بعد خروجهم من المباراة في الشوارع والمواصلات العامة خاصة مترو الأنفاق.

ظهرت الفرحة جلية على الجماهير الذين استقلوا المترو فور خروجهم من استاد القاهرة الدولي، حيث اشتعلت الهتافات وهزت أرجاء محطة العتبة والشهداء وغيرها من المحطات تباعًا.