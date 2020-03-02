خش يا شاكوش يا جامد.. حسن شاكوش: انطلقت إلى عالم الغناء من هذه المنطقة الشعبية .. فيديو

قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش، إن بدايته في الفن والغناء كانت من منطقته في بولاق الدكرور.





وأضاف حسن شاكوش في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" اول اغنية لي كانت «أشكرك» وقمت بغنائها وبدأتها بجملة " خش يا شاكوش يا جامد".





وتابع حسن شاكوش:" الجملة دي علمت مع الناس وناس كتير عملت فيديوهات على نفس طريقة أدائه للأغنية".





وأكمل حسن شاكوش:" كنت اعمل لدى محل شقيقي لتوفير دخل لي ومن اجل الحصول على 10 جنيهات كنت اعمل حتى الـ 3 فجرا".





وتابع حسن شاكوش:" الظروف المادية هي من اجبرتني على إنهاء مشواري الكروي واتظلمت في كرة القدم وكنت أبذل قصارى جهدي بدون مقابل".





واكمل حسن شاكوش:" سفري للإسماعيلية كان يكلفني 20 جنيها يوميا وعندما أصل للنادي يكون معي 4 جنيهات فقط "، مضيفا:" كنت اتواجد في معسكر النادي لمدة 15 يوما بـ 4 جنيهات فقط".





وقال حسن شاكوش:" والدتي وقفت جنبي وانفقت الاموال من اجل ذهابي للإسماعيلية للعب كرة القدم