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توك شو

خش يا شاكوش يا جامد.. حسن شاكوش: انطلقت إلى عالم الغناء من هذه المنطقة الشعبية .. فيديو

الإثنين 02/مارس/2020 - 10:12 م
حسن شاكوش
حسن شاكوش
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هاني حسين
قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش، إن بدايته في الفن والغناء كانت من منطقته في بولاق الدكرور.

وأضاف حسن شاكوش  في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:"  اول اغنية لي كانت «أشكرك» وقمت بغنائها وبدأتها بجملة " خش يا شاكوش يا جامد".

وتابع حسن شاكوش:"  الجملة دي علمت مع الناس وناس كتير عملت فيديوهات على نفس طريقة أدائه للأغنية".

وأكمل حسن شاكوش:"  كنت اعمل لدى محل شقيقي لتوفير دخل لي ومن اجل الحصول على 10 جنيهات كنت اعمل حتى الـ3 فجرا".

 وتابع حسن شاكوش:" الظروف المادية هي من اجبرتني على إنهاء مشواري الكروي واتظلمت في كرة القدم وكنت أبذل قصارى جهدي بدون مقابل".

واكمل حسن شاكوش:"  سفري للإسماعيلية كان يكلفني 20 جنيها يوميا وعندما أصل  للنادي يكون معي 4 جنيهات فقط "، مضيفا:"  كنت  اتواجد في معسكر النادي لمدة 15 يوما بـ 4 جنيهات فقط".

وقال حسن شاكوش:"  والدتي وقفت جنبي وانفقت الاموال من اجل ذهابي للإسماعيلية للعب كرة القدم
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