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توك شو

من غيرك مش هعيش.. حسن شاكوش يغني بنت الجيران على الهواء بعد التعديل

الإثنين 02/مارس/2020 - 10:24 م
حسن شاكوش
حسن شاكوش
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هاني حسين
أبدع مطرب المهرجانات حسن شاكوش،  في غناء مهرجان " بنت الجيران" بعد تعديل كلماتها على الهواء مع الإعلامي أحمد موسى.

وقال حسن شاكوش:" كافة اغاني المهرجانات التي قام بغنائها تم تسجيلها في المصنفات، وأغنية بنت الجيران تم تسجيلها في المصنفات".

وتابع حسن شاكوش  في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:"  أنا بغني مهرجانات وكل الألوان الغنائية الأخرى، وفي بداياتي الفنية كنت احصل على 100 جنيه في الأغنية".

وأكمل حسن شاكوش:" اول اغنية لي كانت «أشكرك» وقمت بغنائها  وبدأتها بجملة " خش يا شاكوش يا جامد".

وتابع حسن شاكوش:"  الجملة دي علمت مع الناس وناس كتير عملت فيديوهات على نفس طريقة أدائه للأغنية".

وأكمل حسن شاكوش:"  كنت اعمل لدى محل شقيقي لتوفير دخل لي ومن اجل الحصول على 10 جنيه كنت اعمل حتى الـ3 فجرا".

 وتابع حسن شاكوش:" الظروف المادية هي من اجبرتني على إنهاء مشواري الكروي واتظلمت في كرة القدم وكنت أبذل قصارى جهدي بدون مقابل".
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