من غيرك مش هعيش.. حسن شاكوش يغني بنت الجيران على الهواء بعد التعديل

أبدع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، في غناء مهرجان " بنت الجيران" بعد تعديل كلماتها على الهواء مع الإعلامي أحمد موسى.





وقال حسن شاكوش:" كافة اغاني المهرجانات التي قام بغنائها تم تسجيلها في المصنفات، وأغنية بنت الجيران تم تسجيلها في المصنفات".





وتابع حسن شاكوش في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" أنا بغني مهرجانات وكل الألوان الغنائية الأخرى، وفي بداياتي الفنية كنت احصل على 100 جنيه في الأغنية".





وأكمل حسن شاكوش:" اول اغنية لي كانت «أشكرك» وقمت بغنائها وبدأتها بجملة " خش يا شاكوش يا جامد".





وتابع حسن شاكوش:" الجملة دي علمت مع الناس وناس كتير عملت فيديوهات على نفس طريقة أدائه للأغنية".





وأكمل حسن شاكوش:" كنت اعمل لدى محل شقيقي لتوفير دخل لي ومن اجل الحصول على 10 جنيه كنت اعمل حتى الـ3 فجرا".





وتابع حسن شاكوش:" الظروف المادية هي من اجبرتني على إنهاء مشواري الكروي واتظلمت في كرة القدم وكنت أبذل قصارى جهدي بدون مقابل".