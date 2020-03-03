استهداف أكثر من مليون سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة في قنا

أعلنت مديرية الصحة،بمحافظة قنا، بأن عدد السيدات المستهدف الكشف عليهن بالمرحلة الثالثة ضمن مبادرة 100مليون صحة، يصل إلى مليون و 13 ألف و 465 سيده.





وأكدت بيان صادر عن ديوان عام المحافظة، بأن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمراض الغير سارية" السكر - الضغط - السمنة" للسيدات من عمر ١٨ سنة فأكثر، و أن جميع الخدمات من الفحوصات والعلاج بالمجان وذلك لتأكيد حرص الدولة على الإرتقاء بصحة المواطن المصري.





وحثت مديرية الصحة، سيدات قنا على التوجه الى اقرب وحدة صحية تُقدم خدمات المبادرة وإجراء الفحص للإطمئنان على أنفسهن لاسيما وان الكشف المبكر عن سرطان الثدى يزيد من نسب الشفاء من المرض، وكافة الفحوصات يقوم بإجرائها فِرق مدربة كل فريق مكون من ٤ أعضاء جميعهن سيدات" طبيبة - ممرضة - مُدخلة بيانات - رائدة ريفية".





و أكدت مديرية الصحة، اعتماد 8 ملايين جنيه لتوفير الأدوية اللازمة بالصيدليات في الوحدات الصحية والمستشفيات.





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