AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظة قنا تحتفل بعيدها القومي بوضع إكليل ورود على نصب شهداء معركة البارود

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:50 م
محافظة قنا تحتفل
محافظة قنا تحتفل بعيدها القومى بوضع إكليل من الزهور
Advertisements
يوسف رجب
احتفلت محافظة قنا، بعيدها القومي بوضع قيادات المحافظة إكليلا من الزهور علي النصب التذكاري وقراءة الفاتحة على روح شهداء معركة البارود التى وقعت ضد الاحتلال الفرنسي.  


وتضمن الاحتفال، تقديم عدد من العروض الفنية، تضمنت مجموعة أغاني وطنية تعبر عن صدق الانتماء للوطن والالتفاف حول القيادة السياسية له، كما تم تقديم عروض رياضية لطلاب مدارس مدينة قفط. 


ووجّه محافظ قنا، التهنئة لأهالي المحافظة ولكافة القيادات الأمنية والتنفيذية بمناسبة العيد القومي لها، لافتًا إلى أن قنا تحتفل بعيدها القومي في الـ 3 مارس من كل عام لانتصار أهالي قنا في ذات اليوم من عام 1799 بقرية البارود في المعركة الطاحنة علي الأسطول الفرنسي بمدافعه و أجبروه على الإنسحاب لذا يعد هذا اليوم يوما مشهودًا في تاريخ الوطنية المصرية عامة وتاريخ شعب قنا خاصة ونظرا لما قام به أبطال القرية فقد استحق أن يتم تخليد ذلك اليوم وأن يكون عيدًا قوميا لمحافظة قنا. 



وأكد محافظ قنا، أن مصر لن تنسى أبدًا أبنائها الشهداء الذين ضربوا أروع المثل في التضحية والفداء، مؤكدًا أن التاريخ يُخلد ذكراهم فهم المثل والقدوة لأبناء هذا الوطن في العطاء وأن محافظة قنا تبذل كل جهد لتقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء والمصابين إيمانا منها بدورهم العظيم في رفعة شأن هذا الوطن، لافتًا إلى أن المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية تنفيذ العديد من المشروعات فضلا عن المشروعات القومية الجاري تنفيذها علي أرض المحافظة وذلك بهدف الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطن القنائي.
محافظة قنا تحتفل بعيدها القومي بوضع إكليل ورود على نصب شهداء معركة البارود
محافظة قنا تحتفل بعيدها القومي بوضع إكليل ورود على نصب شهداء معركة البارود
محافظة قنا تحتفل بعيدها القومي بوضع إكليل ورود على نصب شهداء معركة البارود
محافظة قنا تحتفل بعيدها القومي بوضع إكليل ورود على نصب شهداء معركة البارود
محافظة قنا تحتفل بعيدها القومي بوضع إكليل ورود على نصب شهداء معركة البارود
محافظة قنا تحتفل بعيدها القومي بوضع إكليل ورود على نصب شهداء معركة البارود
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البحر الأحمر تلغى احتفالها بالعيد القومى لهذا السبب

محافظ البحر الأحمر يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري بمقابر الشهداء بالغردقة

محافظ بورسعيد يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول

محافظ قنا يقدم التهنئة لرجال الشرطة بعد وضع إكليل زهور على النصب التذكارى للشهداء

محافظ الدقهلية: عيد الشرطة لكل المصريين

محافظ المنوفية ومدير الأمن يضعان إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة.. صور

ترشيحاتنا

ابنته نجمة شهيرة.. أبرز المعلومات عن وكيل نيابة السينما

عزل احترازي.. قصة مصري عائد من كوريا حجب نفسه عن أهله خوفا من إصابتهم بكورونا

ثعبان سام يتسلل إلى منزل عائلة ويختبئ في مكان غير متوقع.. شاهد ماذا حدث

شاهد.. ثعبان ضخم يعتصر جسد قط مسكين

وزير النقل: لن نفتتح أي محطة مترو قبل هذا الإجراء.. صور

ميتشو يتحدث عن علاقته بـ مرتضى منصور.. وتجربته مع الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوال الزغبي بإطلالة شبابية تثير إعجاب الجمهور

أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر بعد تخفيضها 25 ألف جنيه "صور"

للوقاية من كورونا ..فنان كويتي يشتري كمامة بـ 4650 جنيها