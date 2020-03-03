محافظة قنا تحتفل بعيدها القومي بوضع إكليل ورود على نصب شهداء معركة البارود

احتفلت محافظة قنا، بعيدها القومي بوضع قيادات المحافظة إكليلا من الزهور علي النصب التذكاري وقراءة الفاتحة على روح شهداء معركة البارود التى وقعت ضد الاحتلال الفرنسي.









وتضمن الاحتفال، تقديم عدد من العروض الفنية، تضمنت مجموعة أغاني وطنية تعبر عن صدق الانتماء للوطن والالتفاف حول القيادة السياسية له، كما تم تقديم عروض رياضية لطلاب مدارس مدينة قفط.









ووجّه محافظ قنا، التهنئة لأهالي المحافظة ولكافة القيادات الأمنية والتنفيذية بمناسبة العيد القومي لها، لافتًا إلى أن قنا تحتفل بعيدها القومي في الـ 3 مارس من كل عام لانتصار أهالي قنا في ذات اليوم من عام 1799 بقرية البارود في المعركة الطاحنة علي الأسطول الفرنسي بمدافعه و أجبروه على الإنسحاب لذا يعد هذا اليوم يوما مشهودًا في تاريخ الوطنية المصرية عامة وتاريخ شعب قنا خاصة ونظرا لما قام به أبطال القرية فقد استحق أن يتم تخليد ذلك اليوم وأن يكون عيدًا قوميا لمحافظة قنا.











