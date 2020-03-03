خروج 8 عربات من قطار نقل القصب عن مسارها بنجع حمادى

خرجت 8 عربات ديكوفيل "المخصص لنقل محصول القصب" عن مسارها، بقرية أولاد نجم التابعة لمركز نجع حمادى، ما أدى لانقلابها على القضبان الحديدية و حدوث بعض التلفيات.





تلقى اللواء شريف عبدالحميد- مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادى، يفيد خروج 8 عربات ديكوفيل عن خطوطها بوسط قرية أولاد نجم، مما أدى إلى دهس سيارة ملاكى كانت موجودة بجوار قضبان الديكوفيل، دون أى خسائر فى الأرواح.





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انتقل عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وقوات الحماية المدنية، إلى موقع خروج عربات الديكوفيل، وتم رفع العربات من الطريق وتسيير حركة المرور التى توقفت.





وطالب أهالي القرية، مسئولين شركة السكر، بإزالة خطوط الديكوفيل التى تتوسط القرية وتسبب فى الكثير من الحوادث للأهالى وخاصة الأطفال.