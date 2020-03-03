AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

خروج 8 عربات من قطار نقل القصب عن مسارها بنجع حمادى

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 08:33 ص
انقلاب قطار نقل القصب
انقلاب قطار نقل القصب
Advertisements
يوسف رجب

خرجت 8 عربات ديكوفيل "المخصص لنقل محصول القصب" عن مسارها، بقرية أولاد نجم التابعة لمركز نجع حمادى، ما أدى لانقلابها على القضبان الحديدية و حدوث بعض التلفيات.


تلقى اللواء شريف عبدالحميد- مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادى، يفيد خروج 8 عربات ديكوفيل عن خطوطها بوسط قرية أولاد نجم، مما أدى إلى دهس سيارة ملاكى كانت موجودة بجوار قضبان الديكوفيل، دون أى خسائر فى الأرواح.


اقرأ أيضًا| تصادف مروره بجوار مشاجرة .. مقتل طفل بطلق نارى خاطئ فى قنا

اقرأ أيضًا| غدا..انطلاق مبادرة 100 مليون صحة للعناية بصحة المرأة فى قنا


انتقل عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وقوات الحماية المدنية، إلى موقع خروج عربات الديكوفيل، وتم رفع العربات من الطريق وتسيير حركة المرور التى توقفت.


وطالب أهالي القرية، مسئولين شركة السكر، بإزالة خطوط الديكوفيل التى تتوسط القرية وتسبب فى الكثير من الحوادث للأهالى وخاصة الأطفال.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط مسجل خطر بحوزته 100 جرام حشيش فى كمين بنجع حمادى

طلق ناري في الرأس.. مصرع طالب بنجع حمادي في ظروف غامضة

إصابة 10 أشخاص فى مشاجرة بنجع حمادى بسبب خروف

برلماني يتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء بسبب توقف مصنع الورق بنجع حمادي

خلافات عائلية.. ضبط ٧ متهمين في واقعة قتل شقيقين بنجع حمادي

رفع 828 طن مخلفات وتراكمات قمامة فى 8 مدن بقنا

ترشيحاتنا

مدرب صن داونز يساعد بعثة الأهلي في الدخول إلى جنوب إفريقيا

عروس تغضب من حماتها في حفل زفافها لسبب غريب

محمد بركات يكشف: رفضت العمل في الأهلي مرتين

العشاء الأخير.. الملكة إليزابيث توجه رسالة للأمير هاري

في ذكرى ميلاد سناء يونس.. قصة ضربها على المسرح من فؤاد المهندس

توني كروس يبدي إعجابه بكلام طارق حامد عنه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. سعر غير متوقع لفستان أحلام.. صور

صدفة ولا تقليد.. ممثلة تركية تثير الجدل بنفس جاكيت محمد رمضان

لأول مرة .. ظهور BMW الفئة السابعة الجيل الجديد.. صور