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محافظات

غدا..انطلاق مبادرة 100 مليون صحة للعناية بصحة المرأة فى قنا

الإثنين 02/مارس/2020 - 09:00 م
مبادرة صحة المرأة
مبادرة صحة المرأة
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يوسف رجب
 أعلن اللواء أشرف الداودى- محافظ قنا، بدء فعاليات مبادرة " ١٠٠ مليون صحة " للعناية بصحة المرأة، غدًا الثلاثاء الموافق ٣ مارس ٢٠٢٠ بجميع مدن وقرى المحافظه، وذلك في إطار إهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان.

أوضح الداودى، بأن محافظة قنا تأتى ضمن محافظات المرحلة الثالثة من المبادرة والتى تشمل أيضا " الجيزة، الغربية، الوادى الجديد، الدقهليه، الشرقية، المنيا "، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمراض غير الساريه " السكر - الضغط – السمنه" للسيدات من عمر ١٨ سنة فأكثر.


و أشار الداودى، إلى أن جميع الخدمات من الفحوصات والعلاج بالمجان، فضلا عن نشر التوعية والثقافة الصحية بشأن عوامل الخطورة وأهمية الكشف المبكر لتجنب المضاعفات، بالإضافة إلى دعم الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وذلك لتأكيد حرص الدولة على الإرتقاء بصحة المواطن المصري .


وحث الداودى، سيدات قنا التوجه إلى أقرب وحدة صحية تُقدم خدمات المبادرة وإجراء الفحص للإطمئنان على أنفسهن لاسيما و أن الكشف المبكر عن سرطان الثدى يزيد من نسب الشفاء من المرض، مطمئنًا  إياهم بأن كافة الفحوصات يقوم بإجرائها فِرق مدربة كل فريق مكون من ٤ أعضاء جميعهن سيدات"طبيبة - ممرضة - مُدخلة بيانات - رائدة ريفية".


و قال الدكتور رمضان الخطيب- وكيل وزارة الصحة بقنا، تم إعداد ١٧٥ فريق طبى موزعين على ١٧٥ منشأة صحية على مستوى المدن والقرى، لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لسيدات قنا.


 فيما أوضحت الدكتورة ايناس فاروق- المشرفة على تنفيذ المبادرة، بأنه سوف يتم استقبال الحالات يوميا عدا الجمعة من الساعة ٩ صباحا وحتى الساعة ٣ عصرا، مضيفةً بأن الكشف يتم ببطاقة الرقم القومى لجميع السيدات سواء من أهل قنا أو المغتربات.


وأوضحت فاروق، بأنه حال تبيّن إصابة إحدى السيدات بأىّ من الأمراض المقرر الكشف عنها يتم تحويلها مباشرة إلى إحدى مستشفيات الإحالة وهى "نجع حمادى العام - قوص المركزى - مركز الأورام - مستشفى الجامعة" لتلقى العلاج اللازم والمتابعة بها .


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