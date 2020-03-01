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محافظات

لفتة إنسانية.. محافظ قنا يصطحب سيدة مسنة في سيارته لعلاجها على نفقة الدولة

الأحد 01/مارس/2020 - 03:50 ص
محافظ قنا ينقل سيدة
محافظ قنا ينقل سيدة مسنة لعلاجها بالمستشفى
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يوسف رجب

اصطحب اللواء أشرف الداودى- محافظ قنا، سيدة مسنة داخل سيارته الخاصة، إلى مكتبه بالديوان العام، لتقديم العلاج اللازم لها، بعدما شكت له مرورها بمشاكل صحية وعدم قدرتها على الذهاب للأطباء.


وفور وصوله إلى الديوان العام، اتصل بوكيل وزارة الصحة، وأعطاه تعليمات بمرافقة السيدة المسنة إلى المستشفى العام، وتوقيع الكشف الطبى عليها، وصرف العلاج اللازم لها على نفقة الدولة.


وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مع صورة المحافظ وبجواره السيدة المسنة، معتبرين ذلك من باب "جبر الخواطر" وأنها تدل على إنسانية المحافظ، وهو بخلاف تعامل الكثير من المسئولين داخل الديوان العام.


كان محافظ قنا، أدى صلاة الجمعة بمسجد أبوبكر الصديق بمدينة قنا، و أثناء خروجه من المسجد، لاحظ سيدة مسنة تفترش الأرض، فتوجه إليها لسؤالها عن حالها، فأجابته بأنها تعانى من مشاكل صحيه، فطلب منها اصطحابها بسيارته الخاصة وتوجه بها إلى المكتب بالديوان العام.

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