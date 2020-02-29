معرض قنا للكتاب.. فكرة شاب.. تبناها برلماني ونفذتها وزارة الثقافة

معرض قنا للكتاب يتألق للعام الثالث على التوالي حول حمام السباحة بنادي الفتيات.. فكرة شاب.. تبناها برلماني مجتهد.. نفذتها وزارة الثقافة.





حول حمام سباحة نادى الفتيات، الذي لا يفتح أبوابه للرجال إلا في مناسبات نادرة، تزينت أركان و أرجاء النادي بكتب معرض قنا الثالث للكتاب، الذي يحمل هذا العام اسم الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي، والذى تبدأ فعاليات يوم الجمعة الموافق ٢٨ فبراير.





معرض قنا للكتاب كانت بمثابة حلم للكثير من أبناء قنا، بدأ بفكرة و حلم من شاب قنائي، كتبها كخاطرة على مواقع التواصل الاجتماعي، اهتم بها نائب برلماني، رفعها بمذكرة لوزارة الثقافة التي لم تتواني عن تنفيذ الفكرة لتروي ظمأ أبناء قنا من الكتب و الثقافة التي كتب لها أن تتوقف على أعتاب القاهرة.





الحلم يتحقق للعام الثالث على التوالي بإشراف ومتابعة من النائب محمود عبدالسلام الضبع "عضو مجلس النواب عن دائرة مركز وبندر قنا" و تتألق كتب دور العرض المتنوعة حول حمام السباحة بنادي فتيات قنا، في مظهر بديع راقي.





المعرض الذي يتكرر للعام الثالث على التوالي، لا يقتصر على عرض الكتب بأسعار مخفضة فقط، لكنه تجاوز ذلك بعرض فعاليات و أنشطة ثقافية متنوعة يتباري فيها الشعراء والأداء و المثقفين، لتقديم ما لديهم من روائع فكرية و ثقافية، بجانب ندوات علمية و توعوية للمؤسسات مختلفة.





اكتسب المعرض اهتمام شريحة كبيرة من أبناء قنا، دفع الكثير منهم للمشاركة في أعمال الإعداد و التنسيق لفعاليات المعرض قبلها بأيام، لتلافي سلبيات العامين الماضيين و استحداث أنشطة و فعاليات تثري فعاليات المعرض الممتد على مدار ٩ أيام.





قال النائب محمود عبدالسلام الضبع" عضو مجلس النواب"، المعرض يتم للعام الثالث على التوالي بتوفيق من الله، و في ظل قيادة سياسية حكيمة تهتم بالثقافة لما لها من تأثير كبير في إحداث تغيير إيجابي بين أفراد المجتمع.





و أضاف الضبع، معرض هذا العام يختلف عن العامين السابقين في تنويع الأنشطة و الفعاليات التي يتم تنفيذها خلال فترة عمل المعرض، والتي لا تقتصر على عرض الكتب فقط، و لوحات الفنانين و المبدعين من أبناء، حيث يتم تنظيم ندوات و فعاليات ثقافية توعوية متنوعة في مجالات مختلفة، للمساهمة في نشر راقي ومعتدل بين فئات المجتمع.





و أشار الضبع، إلى أنه تم اختيار الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي "ابن قنا" ليكون شخصية المعرض هذا العام، احتفاءًا و تكريمًا لرمز من رموز قنا، مضيفًا بأن المعرض سوف يستضيف العديد من الشخصيات العامة و القنائي التي لها دور مميز في الحياة العامة.





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