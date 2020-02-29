خلال حفل تخرجهم بقنا..١٠٣ أطباء يؤدون قسم الولاء أمام المحافظ ورئيس الجامعة

أدى 103 أطباء بكلية طب قنا، قسم الولاء، خلال حفل تخرج الدفعة السادسة بالكلية، أمام اللواء أشرف الداودى محافظ قنا و الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق، والدكتور أبوالفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حمدي محمد حسن عميد كلية الطب وعدد من أعضاء هيئة التدريس.





قدم محافظ قنا، التهنئة للخريجين، متمنيًا لهم دوام التوفيق في حياتهم العملية، موضحًا بأن الالتحاق بالعمل الطبي يتطلب مزيدًا من الإخلاص والتفاني في خدمة المرضى، ومشيدًا بدور كلية الطب في إعداد الكوادر الطبية في التخصصات المختلفة من خريجي الكلية للمستشفيات الجامعية وكافة مستشفيات المحافظة ودورها في رفع المستوي الطبي بها.





ومن جانبه دعا الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، الطلاب الي استكمال مسيرة العلم بالدراسات العليا والحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه لمواكبة حركة التقدم التي يشهدها المجال الطبي.





وحث غرباوى، كافة الخريجين من أطباء المستقبل بألا يتناسوا دورهم السامي في العمل على خدمة مرضاهم ورعايتهم متمنيًا لهم السعادة في عملهم المستقبلي بمختلف المستشفيات الجامعية والعامة لخدمة المواطن داخل محافظة قنا.





وأكد الدكتور محمد أبوالفضل- نائب رئيس الجامعة، بأن المجتمع يأتمن الأطباء على الصحة وهي مسئولية كبيرة تحتاج إلى العمل بأمانة و إخلاص وأداء الواجب بصورة نموذجية مشيرًا للقيمة والقامة التي تكون في نفوس المواطنين عن الأطباء.





ووجه الدكتور على عبدالرحمن غويل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، التهنئة لأولياء الأمور والخريجين موجهًا نصائحه في الاستمرار الدؤوب في طلب العلم كما دعاهم في التخفيف عن المرضى و الإنصات لشكواهم بكل اهتمام.





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