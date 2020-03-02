تصادف مروره بجوار مشاجرة .. مقتل طفل بطلق نارى خاطئ فى قنا

لقى طفل مصرعه بطلق نارى خاطئ أصابه أثناء مروره بجوار مشاجرة بين عائلتين بقرية أسمنت التابعة لمركز نقادة.





تلقى اللواء شريف عبد الحميد- مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء محمد ضبش مدير مباحث المديرية، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتي شاكر و محمدين بقرية أسمنت التابعة لمركز نقاده، نتج عنها مصرع اسلام محمد العزب 13 عامًا، بطلق نارى، أثناء مروره بجوار المشاجرة.





انتقلت قوة أمنية من الأمن العام، إلى مكان المشاجرة وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على المشاجرة وفرض كردون أمنى حول منازل العائلتين لمنع تجدد الاشتباكات مرة أخرى.





تم ضبط 6 متهمين من طرفى المشاجرة، و إحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فى التهم الموجهه إلليهم بالقتل الخطأ و حيازة أسلحة بدون ترخيص.

اقــرأ أيضًا

غدا..انطلاق مبادرة 100 مليون صحة للعناية بصحة المرأة فى قنا

مهرجان دندرة.. نسمة عبدالعزيز و دينا الوديدي تتألقان على مسرح قصر ثقافة قنا