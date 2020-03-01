مهرجان دندرة.. نسمة عبدالعزيز و دينا الوديدي تتألقان على مسرح قصر ثقافة قنا

شهد مسرح قصر ثقافة قنا، تفاعل الجماهير مع الفنانة نسمة عبدالعزيز والفنانة دينا الوديدي، فى فعاليات اليوم الثالث لمهرجان دندره للموسيقى والغناء والذى يمتد على مدار أسبوع بمحافظة قنا، تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى.

حضر فعاليات الحفل الدكتورة إيناس عبد الدايم- وزير الثقافة واللواء أشرف الداودي محافظ قنا فعاليات اليوم الثالث من مهرجان دندرة للموسيقي والغناء والذي أقيم بقصر ثقافة قنا، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية.





أشارت الدكتورة إيناس عبد الدايم، إلى أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية 2020 عاما للثقافة والوعى يأتي تجسيدا للأيمان بدور القوى الناعمة في بناء الانسان واعادة تشكيل الوجدان وتطوير المجتمع، مضيفًة بأنه برعاية كريمة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أتى مهرجان دندرة للموسيقى والغناء كأول مهرجان في محافظة قنا معبرًا عن توجهات الدولة للاهتمام بالجنوب وتحقيق العدالة الثقافية من خلال نقل الفنون الجادة والهادفة إلى الصعيد لمواجهة كافة أشكال التعصب والتطرف.





وأكد محافظ قنا، أن مهرجان دندرة للموسيقى والغناء يعزز عشق الوطن على أرض مصر وينشر عبقريته الفنية ليؤكد للعالم أن الأمة التي شيدت حضارة قديمة خالدة قادرة على بناء مستقبل جديد متميز، معربًا عن سعادته بإقامة المهرجان بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي .





جدير بالذكر أن المهرجان تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة قنا وجامعة جنوب الوادي في الفترة من 28 فبراير وحتي 4 مارس علي أرض محافظة قنا تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

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