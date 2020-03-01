بمشاركة ٢٠٠ فارس.. انطلاق فعاليات مهرجان الفروسية الأول بجامعة جنوب الوادى.









انطلقت فعاليات مهرجان الفروسية الأول والذى تنظمه جامعة جنوب الوادى، بمناسبة عيد قنا القومي في الفترة من 1 – 2 مارس 2020‪ .









وتضمنت فعاليات المهرجان عددا من الفقرات التى شارك فيها الفرسان وأيضًا كرنفال داخل الحرم الجامعى بدأ من أمام كلية الآثار حتى قاعة المؤتمرات ثم بوابة الجامعة مرورًا بالكليات.









وأشار الدكتور محمد أبوالفضل بدران- نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وصاحب فكرة إقامة المهرجان، إلى أن الهدف من إقامة المهرجان هو رعاية الشباب الفوارس من طلبة الجامعات والأندية ومراكز الشباب وأيضًا تشجيعهم على ممارسة الفروسية والاهتمام بسلالات الخيول العربية وتعريف شباب الجامعات بهذه السلالات الاصيلة وحثهم على ممارسة الرياضات المختلفة.





وأضاف نائب رئيس الجامعة، أنه سوف يقام على هامش المهرجان العديد من المسابقات مثل الجرى المتقطع والرقص بالخيول والتربيعات التى تظهر قوة الجواد وقدرة الفارس على التحكم به وايضًا الرماحة التى تظهر سرعة الجواد وغيرها من المسابقات.





وأكد الدكتور على الدين عبد البديع القصبي- منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، بأن فكرة إقامة المهرجان جاءت بسبب انتشار تربية الخيول ومسابقات الفروسية في محافظات الصعيد وكثرة عدد الفوارس في الجامعات والأندية ومراكز الشباب وأيضًا بسبب الدور التاريخي للخيول العربية وأن المهرجان إنما يأتي في إطار دور الجامعة في خدمة البيئة المحيطة بها.





وأشار القصبى، إلى أنه يشارك في هذا المهرجان حوالى 200 فارس يمثلون طلاب الجامعة وفروعها والمعاهد والاندية ومراكز الشباب.





يقام المهرجان تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور عمرو عزت سلامة امين عام اتحاد الجامعات العربية والدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادى والدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق والدكتورة سهير حمدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





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