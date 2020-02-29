على الحجار يغازل جماهير قنا بـ قالوا علينا ديابة في مهرجان دندرة.. صور

غازل الفنان على الحجار، جماهير قنا المشاركين فى مهرجان دندره للموسيقى والغناء، بأغنية" قالوا علينا ديابه" من مسلسل " ذئاب الجبل" والتى يعشقها و يتغنى بها الكثير من أبناء قنا.





جاء ذلك فى ثانى أيام مهرجان دندره للموسيقى والغناء، والذى يقام على مسرح مكشوف بمعبد دندره، بحضور الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف الداودى- محافظ قنا، و أحمد عواض- رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، و لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة قنا، و أكثر من 3 آلاف متفرج من أبناء قنا.





واستضاف الحجار، على خشبة المسرح الفنان الحاج الضوى"أحد مشاهير يوتيوب" باعتباره أحد رموز الفن بالصعيد، و أثنى على مواقف أهالى الصعيد و لهجتهم المميزة التى تغنى بها فى تترات مسلسلات كثيرة.





يذكر أن فعاليات اليوم الثاني لمهرجان دندرة للموسيقي والغناء بمعبد دندرة، تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة قنا وجامعة جنوب الوادي في الفترة من 28 فبراير وحتي 4 مارس علي أرض محافظة قنا وتحت رعاية السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة واللواء أشرف الداودي محافظ قنا.







اقـرأ أيضًا

خلال حفل تخرجهم بقنا..١٠٣ أطباء يؤدون قسم الولاء أمام المحافظ ورئيس الجامعة

معرض قنا للكتاب.. فكرة شاب.. تبناها برلماني ونفذتها وزارة الثقافة