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تكنولوجيا

أوبو تكشف عن هاتف جديد .. تعرف على السعر والمواصفات

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 08:01 م
أوبو تكشف عن هاتف
أوبو تكشف عن هاتف جديد
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ندى على
أعلنت شركة أوبو الصينية، عن إطلاقها هاتف Oppo Reno3 Pro، بتقنية شبكة الجيل الخامس 5G في الصين، على أن تكون النسخة العالمية غير مزودة ب 5G .   

وأطلقت شركة أوبو هاتف Reno3 Pro في حدث تم بثه مباشرة على موقع الشركة، بما فيها موقع فيسبوك وتويتر وقناتها على اليوتيوب، بعد أن كانت الشركة، قد أعلنت عنه في دسمبر العام الماضى.

وسيكون هاتف Oppo Reno3 Pro الجديد على موقع  Amazon و يتمتع الهاتف بشاشة  Amoled بمقاس 6.5 بوصة ، ومعالج MediaTek Helio P95 ، ومساحة داخلية ب 256 جيجا بايت، و ذاكرة وصول عشوائى 8 جيجا بايت رام. 

 وتحتوى البطارية على 4000 مللى أمبير، ونظام تشغيل أندرويد 10، بالإضافة إلى كاميرا خلفية رباعية الأساسية 48 ميجا بيكسل، وكاميرات 13 و8 و2 ميجا بيكسل، أما الكاميرا الأمامية 32 ميجا بيكسل.

وسيصدر الهاتف بألوان الأزرق Auroral Blue والأسود Midnight Black والأبيض Sky White، وبالإضافة إلى أن سعره سيكون 415 دولارًا أمريكيًا أى ما يعادل حوالى 6500 جنيه مصرى. 




أوبو تكشف عن هاتف جديد .. تعرف على السعر والمواصفات
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