عيد قنا القومي.. تاريخ انتصار أبناء قنا على الحملة الفرنسية في موقعة البارود.. ووصفتها الكتب الفرنسية بأنها كارثية.. فيديو

الملحمة الوطنية لانتصار أبناء قنا على الحملة الفرنسية

العيد القومي لمحافظة قنا

تفجير السفينة ايطاليا ال مخصصة لـ نابليون بونابرت





مرّ أكثر من قرنين من الزمان على الملحمة الوطنية لانتصار أبناء قنا على الحملة الفرنسية وتكبيدها خسائر هائلة فى نهر النيل، يوم لا ينسى فى سجلات محافظة قنا، والذى تم اختياره فيما بعد ليكون عيدًا قوميًا للمحافظة، كما لا تنساه الكتب والمراجع الفرنسية التى وصفت المعركة التى دارت رحاها فى نهر النيل بين جنود الحملة الفرنسية و أبناء قنا بمساعدة عرب حجازيين بأنها" كارثيه".





فى 3 مارس من كل عام تحتفل محافظة قنا، بعيدها القومى، احتفاءً بذكرى الانتصار على قوات الاحتلال الفرنسى فى منطقة تسمى حاليًا " البارود" والتى سميت بهذا الاسم نسبة إلى كميات البارود التى فجرت السفن الفرنسية وعلى رأسها السفينة" إيطاليا" والتى كانت مخصصة لنابليون بونابرت.





وقال أحمد الجارد- باحث تاريخى و مؤلف كتابى" أضواء جديدة على الحملة الفرنسية بصعيد مصر و الحملة الفرنسية بعيون الفرنسيين"، تحتفل محافظة قنا فى 3 مارس من كل عام بأبنائها المجاهدين والشهداء الذين جاهدوا ضد المحتل الفرنسى عام ١٧٩٩ بمشاركة من العرب الحجازيين" عرب ينبع"، والذى شهد ملحمة بطولية رائعة سطرها التاريخ فى الكثير من الكتب والمراجع العربية والفرنسية.





وأضاف الجارد، نهر النيل شاهد على المعركة الخالدة مع الفرنسيين والتى كانت من أشرس و أصعب المعارك التى خاضتها الحملة الفرنسية خلال فترة وجودها فى مصر، حيث كان الأسطول الفرنسى والذى يتكون من 12 سفينة ، عائد من جنوب مصر و أثناء مروره بمنطقة قفط، هاجم المصريين بما لديهم من أسلحة تقليدية، قوات الحملة الفرنسية وتمكنوا من قتل أكثر من 500 جندى فرنسى وتحطيم الأسطول الفرنسى وعلى رأسهم سفينة القيادة" إيطاليا" والتى كانت خاصة بنابليون بونابرت.





وتابع الجارد، وكان لتدمير سفينة القيادة تأثير كبير على القوات الفرنسية وخاصة نابليون الذى حزن عليها حزنًا شديدًا، وقد وصف الفرنسيين معركة البارود بأنها" أشد المعارك صعوبة وشراسة" لأنها تسببت فى إضعاف وهبوط الروح المعنوية للفرنسيين، فى حين ادعت بعض المراجع الفرنسية كذبًا و زورًا أن الجنود المشاركين فى هذه المعركة كانوا من المرضى و العميان للتهوين من قوة المعركة و بسالة المصريين من أبناء قنا فى الدفاع عن أرضهم.





وأوضح الجارد، بأن قوات الحملة الفرنسية كانت بقيادة الجنرال موراندى والذى تلقبه المراجع الفرنسيه بـ" القائد الشجاع"، فى حين كانت تصف العرب والمجاهدين المصريين بـ " الهمج والبربر" لإظهارهم بشكل سىء أمام العالم.





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