دم ولادنا مرحش هدر والسيسي هدية من ربنا.. ماذا قال أسر الشهداء عن إعدام الإرهابي عشماوي

نُفذ صباح اليوم حكم الإعدام شنقا على الإرهابي هشام عشماوي، الذي نفذ العديد من العمليات الإرهابية التي استهدفت ابطالنا من القوات المسلحة والشرطة، وبعد تنفيذ الحكم أبدت أسر الشهداء سعادتها بهذا الخبر، مؤكدين انه أخذ ثأر أبنائهم الذين ضحوا بأرواحهم لصالح أمن واستقرار مصر.









ورصدت برامج التوك شو اليوم، العديد من مداخلات زوجات وامهات واباء الشهداء الذين ابدوا سعادتهم بتنفيذ حكم الإعدام في هشام عشماوي:.













قالت سوزان عبد المجيد والدة الشهيد الرائد إسلام مشهور أنها في قمة سعادتها بعد الإعلان عن إعدام الإرهابي هشام عشماوي مؤكدة أن اليوم هو بمثابة عيد بالنسبة لي بعد استشهاد ابني.





وأضافت عبد الحميد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة أنها اليوم فقط تشعر بأن حق ابنها الشهيد قد عاد مشيرة إلى أنها كنت تنتظر إعدام هذا الإرهابي بفارغ الصبر معقبة: ".









أكد اللواء محمد مشهور والد الشهيد الرائد إسلام مشهور أنني سعيد بتنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي هشام عشماوي مؤكدا أن ثقتي كانت كبيرة بالقوات المسلحة والشرطة والقضاء والرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد على ضرورة عودة حقوق ابنائه.





وأضاف مشهور خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة" أنني سعيد بدرجة كبيرة لعودة حقوق كل الشهداء مشيرا إلى أن قرار إعدام هذا الخائن لبلده ووطنه ومستحل دماء شعبه كان بمثابة عودة القصاص لكل الشهداء.





وتابع والد الشهيد الرائد إسلام مشهور أن الشهداء ضحوا بحياتهم من أجل هذا الوطن وعودة حقوقهم مثل سعادة غامرة لكل أهالي الشهداء.









علقت المهندسة ندى حسن ارملة الشهيد "أحمد الشبراوى" على خبر تنفيذ حكم الاعدام شنقا فى الإرهابى هشام عشماوى، قائلة:"القصاص عدل ربنا خاصة لمن يقوم بخيانه بلده وجيشه"





وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، تقديم الإعلامية جيهان لبيب، بغض النظر عن استشهاد زوجى القصاص من هشام عشماوى هو نهاية كل خاين لبلده.









علقت منار هارون أرملة الشهيد أحمد المنسي، على تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي قائلة: "شعرنا بفرحة كبيرة وتبادلنا التهاني والنهاردة يوم عيد بالنسبة لنا".





وأضافت منار هارون في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" : "فوجئت بحجم العمليات الإرهابية التي نفذها الإرهابى هشام عشماوي".





وتابعت: "ربنا يرحم شهداءنا وينتقم من الإرهابى هشام عشماوي، وأسر الشهداء في تواصل دائم وتبادلنا التهاني اليوم بعد تنفيذ حكم الإعدام في هشام عشماوي".





وأكملت: "فخورة ببلدي مصر التي لا تترك حق أبنائها وشهدائها ومصر تصنع تاريخها بنفسها".





ووجهت منار هارون رسالة للعناصر الإرهابية: "ملكش عيش فيها طول ما إحنا فيها، وأنت خسران دنيا وآخرة، وهذا ما كتبه الشهيد المنسي في جواب تركه لنا"، مضيفة: "كلما أزور الشهيد المنسي أطمئنه على مصر".





قالت منار هارون أرملة الشهيد أحمد المنسي، إن مسلسل الاختيار يتحدث عن بطولات الشهيد أحمد المنسي ويرصد شر الإرهابى هشام عشماوي.





وأضافت منار هارون في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "جلست مع القائمين على المسلسل للحصول على معلومات كثيرة عن الشهيد أحمد المنسي واهتموا بكل التفاصيل"





سحر السيد زوجة الشهيد اللواء امتياز كامل أن إعدام الإرهابي هشام عشماوي يوم مختلف لكل أسر الشهداء مؤكدة أن هذا الإرهابي كان له دور فى العمليات الارهابية التى شارك بها أو التى خطط لها.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري أن الإرهابى هشام عشماوي شخصية غير سوية وخائن بدرجة غير طبيعية وتسبب فى استشهاد عدد كبير من زملائه من الجيش والشرطة.





أكد المهندس صلاح عفيفي والد الشهيد الرائد عمرو صلاح أن اليوم عيد لكل أسر الشهداء بعد إعدام الإرهابي هشام عشماوي مؤكدا أن الفرحة الكبرى عندما تتخلص مصر من الإرهاب والإرهابيين وهى قادرة على ذلك.





وأضاف عفيفي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري أن مصر نجحت في القبض على الإرهابى هشام عشماوي من دولة أخرى وهذا يدل على ان مصر قوية موجها رسالة للجميع "متخافوش على مصر".





وتابع والد الشهيد الرائد عمرو صلاح:" تحدثت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وقلت له "تفتخر أن ابنك عمرو ومجموعة الواحات أيضا" مؤكدا أن هذه المجموعة أبطال.





وأشار المهندس صلاح عفيفي أن مجموعة الواحات قدمت ملحمة بطولية مؤكدا أن الرئيس نجح في الثأر لهم بد أقل من 48 ساعة ونجح في تصفية الإرهابيين المسئولين عن العملية.





وقال عفيفي إن "الرئيس السيسي هدية من الله وهو ملاك ومفيش حاجة بتستخبى عليه وجاب حقنا".