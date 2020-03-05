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شائعات.. حقيقة تصفية شركة المقاولات المصرية.. فيديو

الخميس 05/مارس/2020 - 10:20 ص
الشركة القابضة للتشييد
الشركة القابضة للتشييد والتعمير
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آيات أحمد
قالت الإعلامية لميس سلامة، إن المهندس هشام أبو العطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أكد أنه لا تصفية لشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" التابعة للقابضة، لافتًا إلى أن ما يثار حول  تصفية الشركة وتسريح عمالها مجرد شائعات.


وأضافت الإعلامية لميس سلامة، خلال حديثها ببرنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أن الشركة تمتلك حجم عمل كبيرا داخل وخارج مصر، وبالتالى فهى مستمرة فى أداء أعمالها.


وتابعت أن المهندس هشام أبو العطا، أوضح أن القابضة تساعد الشركة فى تدبير رواتب العمال، وبعض الأعباء الأخرى، لا سيما وأن شركة المقاولات المصرية تمتلك أصولًا كبيرة، كما أوضح  أن الشركة القابضة تعمل على تنفيذ هيكلة شاملة لكل الشركات التابعة حرصًا على تطويرها وضمان قدرتها على الانطلاق وسداد ما عليها من أعباء والتزامات مع الحفاظ على العمال بمختلف الشركات.

يذكر أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير قررت دمج شركتى أطلس والمصرية للمبانى فى شركة العبد، ودمج شركتى القاهرة ورولان، فى شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح، ضمن هيكلة الشركات  لنقلها لمستوى أفضل وتحسين مواردها وتوحيد الشركات ذات النشاط الواحد لزيادة قدرتها التنافسية دون المساس بمستحقات العاملين وحقوقهم المكتسبة، فيما لم يتم دمج أي شركات لا فى شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم، ولا فى شركة النصر العامة للمقاولات.
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