شائعات.. حقيقة تصفية شركة المقاولات المصرية.. فيديو

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن المهندس هشام أبو العطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أكد أنه لا تصفية لشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" التابعة للقابضة، لافتًا إلى أن ما يثار حول تصفية الشركة وتسريح عمالها مجرد شائعات.









وأضافت الإعلامية لميس سلامة، خلال حديثها ببرنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أن الشركة تمتلك حجم عمل كبيرا داخل وخارج مصر، وبالتالى فهى مستمرة فى أداء أعمالها.









وتابعت أن المهندس هشام أبو العطا، أوضح أن القابضة تساعد الشركة فى تدبير رواتب العمال، وبعض الأعباء الأخرى، لا سيما وأن شركة المقاولات المصرية تمتلك أصولًا كبيرة، كما أوضح أن الشركة القابضة تعمل على تنفيذ هيكلة شاملة لكل الشركات التابعة حرصًا على تطويرها وضمان قدرتها على الانطلاق وسداد ما عليها من أعباء والتزامات مع الحفاظ على العمال بمختلف الشركات.



