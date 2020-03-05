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نشاط للرياح وأمطار على القاهرة.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية غدًا.. فيديو

الخميس 05/مارس/2020 - 12:09 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم، الخميس، تسجل ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة، حيث تسجل 28 درجة، بينما بداية من الغد ستتراوح درجات الحرارة بين 20 و21 درجة.

وأضاف الدكتور محمود شاهين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على التليفزيون المصري، اليوم، الخميس، أن التقلبات الجوية الشديدة ستكون واضحة جدًا خلال الأيام القادمة تجعلنا نحذر المواطنين من تخفيف الملابس.

وأشار إلى أنه بداية من الغد سيكون هناك نشاط للرياح وانخفاض فى درجات الحرارة، تصاحبه فرص سقوط أمطار خفيفة على القاهرة، مؤكدًا أن التقلبات الجوية ستكون واضحة بداية من الغد على جميع المحافظات.

وأوضح أن درجات الحرارة سوف تسجل 25 درجة على محافظات جنوب البلاد، بانخفاض 7 درجات حرارة عن اليوم.

وحذّر مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تخفيف الملابس الثقيلة الشتوية تجنبا للإصابة بنزلات البرد.

ونصح بتوخي الحذر خلال القيادة على الطرق في فترة تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، مع ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم.

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