طقس الفيوم.. رياح باردة واستئناف حركة الصيد ببحيرة قارون.. فيديو

بالرغم من سطوع الشمس واختفاء السحب من سماء محافظة الفيوم، إلا أن المحافظة تشهد طقسا باردا، حيث تتعرض المحافظة إلى رياح باردة محملة بالأتربة.





وزحفت الرمال بمنطقة محمية وادى الحيتان، على جانبى الطريق السياحى الرئيسى المؤدى إلى شلالات وادى الريان والواحات.





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ولم يؤثر الطقس البارد على حركة الصيد بحيرة قارون ووادى الريان، حيث خرج الصيادون بمراكبهم منذ الصباح الباكر، للبحث عن رزقهم فى صيد الأسماك.

كما لم تتأثر حركة السفر على الطرق السريعة والصحراوية مثل طريق الفيوم القاهرة الصحراوى وبنى سويف الزراعى وطريق الفيوم أسيوط الغربى.