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تكنولوجيا

كيف تحمي هاتفك الأندرويد من الاختراق؟

الجمعة 06/مارس/2020 - 10:33 م
أندرويد
أندرويد
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قسم التكنولوجيا
كشفت أبحاث جديدة أن أكثر من مليار جهاز يعمل بنظام أندرويد Android الشهير تتعرض للاختراق عالميًا، خاصةً مع تواجد أكثر من 40% من مستخدمى أندرويد لا يقومون بحماية هواتفهم الذكية بتحديثات الأمان "Security updates"، الأمر الذى يؤدي لتعرضهم لسرقة بياناتهم واخترق هواتفهم، بحسب جوجل.

والأكثر غرابة أن الباحثين وجدوا مجموعة كبيرة من الهواتف الذكية عقب فحصها بأنها قابلة بدرجة كبيرة للإختراق من خلال التطبيقات الخبيثة، بالرغم من أن أحدث أنظمة تشغيل أندرويد مدعومة بتحديثات الأمان، إلا أن الأجهزة العاملة بأقل من Android 8 معرضة للإختراق.

لذلك يفضل لكل شخص يحمل هاتف أندرويد تم إنتاجه فى عام 2012 وما أقدم أم يعرف خطورة تعرض جهازه للإختراق بسهولة، بسبب افتقارها لتحديثات الأمان الجديدة المقدمة من Google.


وطالب  الباحثون شركات تصنيع الهواتف الذكية  بمزيد من الشفافية حول مدي الدعم الأمني المقدم لحماية هذه الهواتف من الإختراق، وضرورة إخبار  المستخدمين فور انتهاء هذه التحديثات، ونفس الأمر من قبل جوجل أيضًا.

وقدم الباحثون خمسة نصائح لمستخدمي الهواتف الذكية ذات الإصدارات القديمة: 
1-تأكد اذا كان جهازك مؤهلا للتحديث. 
2-كن علي دراية بما تقوم بتنزيله .
3-شاهد ما تنقر عليه. 
4-قم بعمل نسخ إضافية للبيانات الخاصة بك. 
5-قم بتحميل برامج لمكافحة الفيروسات. 
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