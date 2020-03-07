بومبيو: ندين بأشد العبارات التفجير الإرهابي في كابول

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف احتفالية بالعاصمة الأفغانية كابول.

وأضاف بومبيو في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": " ندين بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف احتفالية بالعاصمة الأفغانية كابول".

وتابع: "الشعب الأفغاني يستحق مستقبل خالٍ من الإرهاب".





ارتفعت حصيلة القتلى جراء الهجوم المسلح في العاصمة الأفغانية كابل إلى 32 قتيلا و81 جريحا، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء الجمعة.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية، عن وزارة الداخلية أن الهجوم، الذي استهدف المشاركين في مراسم احتفالية في كابل، خلف ما لا يقل عن 29 قتيلا و61 جريحا.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابية مسئوليته عن الهجوم، وأفاد بأن الهجوم الذي نفذه مسلحوه، أدى إلى سقوط 150 شخصا بين قتيل وجريح، دون تقديم أدلة تؤكد الحصيلة.