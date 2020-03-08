مصرية تملأ الحرم بـ «الزغاريد» فرحة بفتح صحن الطواف

لم يتخيل المسلمون أبدًا إغلاق صحن الطواف لأي سبب كان على مر التاريخ، حتى ولو كان من أجل سلامتهم الشخصية، وهو الأمر الذي لم يستطع المصريون استيعابه أو تقبله أبدًا فقلوبهم معلقة "ببيت الله" ترفرف حوله.

لهذا عندما أصدرت المملكة العربية السعودية أمرًا بإخلاء الحرم وتعليق العمرة بسبب كورونا وإجراءات التعقيم للوقاية منه، أصاب العالم الإسلامي حزنًا شديدًا لرؤية الحرم فارغًا لفترة من الوقت.

وحين أمرت المملكة بفتحه تمثلت الفرحة بدخول صحن الطواف مرة أخرى في "الزغاريد" التي أطلقتها سيدة مصرية معبرة عن سعادتها بدخول الحرم من جديد، همت بالركض وهي تصرخ "ما شاء الله.. ما شاء الله" بينما تطلق الزغاريد.

ولفتت السيدة الأنظار إليها بفرحتها الشديدة الغير مألوفة في مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما أعلن الشيخ الدكتور «عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس» بفتح صحن الطواف للطائفين ليستكملوا مناسكهم.

وكشف النبوي الشيخ «عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس» الرئيس العام لشئون المسجد الحرام، عن صدور قرار فتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتبارًا من فجر اليوم السبت.