للمقبلين على الشراء .. مقارنة بين شيفروليه افيو chevrolet aveo و هيونداي فيرنا hyundai verna .. صور

هيونداي فيرنا hyundai verna





سعة المحرك 1.6 لتر يخرج 105 أحصنة

ناقل الحركة مانيوال 5 سرعات أو أوتوماتيك 4 سرعات- سعة خزان الوقود 45 لترًا.

المواصفات الأساسية:

باور ستيرنج

جنوط قياس 13 بوصة

تكييف هواء يدوي

إمكانية فتح باب تانك البنزين من الداخل

راديو وCD

ويكون سعر السيارة 160 ألف جنيه ويزيد ألف جنيه في حالة الزجاج المظلل.

أما عن الفئة الثانية فتزيد:

زجاج كهربائي أمامي وخلفي

سنتر لوك للأبواب

إمكانية فتح الشنطة من الداخل

آريال كهربائى- مقابض داخلية من الكروم

فوانيس شبورة أمامية

جنوط مقاس 14 بوصة

شيفورلية افيو chevrolet aveo





تتوفر بمحرك سعة 1.5 لتر يخرج 86 حصانًا مع ناقل حركة مانيوال 5 سرعات أو أوتوماتيك من 4 سرعات.

باور ستيرنج

جنوط قياس 14 بوصة

تكييف هواء يدوي

إمكانية فتح باب تانك البنزين من الداخل

راديو وCD

زجاج كهربائي أمامي وخلفي

سنتر لوك للأبواب

إمكانية فتح الشنطة من الداخل

سعر الفئة الأولى 190.8 ألف جنيه.

الفئة الثانية:

وسائد هوائية

مرايا كهربائية

فوانيس شبورة أمامية