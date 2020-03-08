للمقبلين على الشراء .. مقارنة بين شيفروليه افيو chevrolet aveo و هيونداي فيرنا hyundai verna .. صور

يقع المشتري في حيرة من أمره للاختيار بين موديلات السيارات لأن الأمر ليس فقط يتعلق بامتلاك سيارة، بل يتعلق بمصاريف تشغيل وأسعار قطع الغيار وتوافر الفنيين لإصلاحها في هذا السياق نستعرض مقارنة بين أشهر موديلات في السوق المصرية حاليا، وأكثرهم شعبية هيونداي فيرنا وشيفروليه افيو
سعة المحرك 1.6 لتر يخرج 105 أحصنة
ناقل الحركة مانيوال 5 سرعات أو أوتوماتيك 4 سرعات- سعة خزان
الوقود 45 لترًا.
المواصفات الأساسية:
باور ستيرنج
جنوط قياس 13 بوصة
تكييف هواء يدوي
إمكانية فتح باب تانك البنزين من الداخل
راديو وCD
ويكون سعر السيارة 160 ألف جنيه ويزيد ألف جنيه في حالة الزجاج
المظلل.
أما عن الفئة الثانية فتزيد:
زجاج كهربائي أمامي وخلفي
سنتر لوك للأبواب
إمكانية فتح الشنطة من الداخل
فوانيس شبورة أمامية
جنوط مقاس 14 بوصة
هيونداي فيرنا hyundai verna
سعة المحرك 1.6 لتر يخرج 105 أحصنة
ناقل الحركة مانيوال 5 سرعات أو أوتوماتيك 4 سرعات- سعة خزان
الوقود 45 لترًا.
المواصفات الأساسية:
باور ستيرنج
جنوط قياس 13 بوصة
تكييف هواء يدوي
إمكانية فتح باب تانك البنزين من الداخل
راديو وCD
ويكون سعر السيارة 160 ألف جنيه ويزيد ألف جنيه في حالة الزجاج
المظلل.
أما عن الفئة الثانية فتزيد:
زجاج كهربائي أمامي وخلفي
سنتر لوك للأبواب
إمكانية فتح الشنطة من الداخل
آريال كهربائى- مقابض داخلية من الكروم
فوانيس شبورة أمامية
جنوط مقاس 14 بوصة