صدى البلد داخل المعامل المركزية أثناء إجراء تحاليل كورونا .. صور

رصدت عدسة صدى البلد تزاحم المواطنين داخل المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، والذين يتوافدون لإجراء تحليل PCR كورونا للسفر إلى السعودية، وخاصة بعد إصدار السعودية قرارا بمنع استقبال أي مصري إلا في حالة توفر هذا التحليل.

وأكدت المعامل، أنه سيتم توفير التحليل فى 10 محافظات بالجمهورية لتخفيف الزحام أمام المعامل ومراعاة لظروف المواطنين، موضحة أن الأولوية ستكون للمسافرين الذين شرفت الفيزا الخاصة بهم على الانتهاء أو أصبحت واجبة للسفر .

وشهدت المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، إقبالا كبيرا لأكثر من 6 آلاف مواطن راغبين فى إجراء تحاليل PCR للكشف عن وجود الكورونا من عدمها بعد اشتراط السعودية اجراء التحليل موثق بشهادة من معامل معتمدة .

وقالت المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، إن التحاليل تجرى للمواطنين بواقع 1000 جنية للمصريين و 70 دولار للأجانب و 2500 جنية للمستعجلين مؤكدة أن المعامل معتمدة لدى القنصليات والسفارات الأجنبية.

وأعلنت الوزارة عن توافر إجراء تحليل الـ PCR فى المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، والتي تطلبها بعض الدول للتأكد من خلو المسافرين من الفيروسات، سواء كورونا المستجد أو فيرس سي.



كماأوضحت ، إن التحليل يحدد وجود الفيروسات وكميتها فى الدم بشكل قاطع.



وافادت وزارة الصحة والسكان، بأن إجراء تحليل الpcr، يتم فى وقت سريع ونتائجه تظهر خلال من 3 إلي 4 أيام على أقصى تقدير، وتتم سحب العينة وتحليلها بالمعامل المركزية .



وأضافت الوزارة أن تكلفة اجراء التحليل الف جنيه تقريبا، وسعره زهيد مقارنة بنظيرتها فى القطاع الخاص ويتميز جهاز المعامل المركزية بالدقة الكبيرة فى النتائج وسرعتها .





وبدأت اليوم المعامل المركزية بوزارة الصحة، استخراج شهادة الخلو من فيروس كورونا من خلال تحليل "البي سي آر" pcr، والذي يتم إجراؤه للراغبين في الحصول على تلك الشهادة، وخاصة المسافرين الي الدول التي تتطلب تحليلpcr، للدخول لها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكّدت وزارة الصحة أنَّها ستوفر تحليلًا للكشف عن فيروس كورونا، بمقر المعامل المركزية.

ونستعرض اهم المعلومات عن تحليل الـ"PCR" أو ما يعرف باسم "تحليل تفاعل البوليمراز المتسلسل أو تحليل تفاعل البلمرة التسلسلي Polymerase chain reaction"، هو طريقة دقيقة جدًا للكشف عن وجود فيروس "سي" أو غيره من الفيروسات في الدم، ويمكن من خلاله تحديد كمية الفيروس لمتابعة نشاطه وسير العلاج حتى تمام التعافي من المرض.



- يستخدم هذا التحليل في تحديد الكائنات المسببة للأمراض وخاصة تلك التي يصعب زراعتها مثل فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" والفيروسات الأخرى وبعض الفطريات، إلى جانب غرضه الأساسي في الكشف عن التهاب الكبد "سي"، ويكون ذلك من خلال اختبار كمي لفيروس "سي "الذي يدل على وجود الفيروس من عدمه، مع اختبار النمط الجيني الفيروسي لمعرفة أي نمط منها المسؤول عن التهاب الكبد الوبائي، والذي يوجد 6 أنماط منه.

- ويعد واحد من التحاليل المكلفة، لأن الجهاز الخاص به والمواد المستخدمة به باهظة الثمن.



- من أهم استخدامات الـ(PCR) الطبية، تشخيص بعض الأمراض وتحديد أعداد الفيروسات في الدم.

- تحديد البصمة الجينية لشخص ما في إطار الطب الشرعي، إثبات هوية الأب الحقيقي للمولود، استنساخ الجينات الوراثية، تشخيص كثير من أنواع السرطانات، تشخيص الأمراض المزمنة.

- تحليل "البي سي آر" يتم عن طريق الدم، ويتعامل مع بروتينات المرض والمضادات للمرض، وقد يتأثر باستخدام الأدوية قبل إجراء التحليل.





كان مصدر مسئول فى وزارة الداخلية السعودية، صرح بأنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة فى المملكة العربية السعودية، فى إطار تطويرها المستمر لجهود منع انتقال العدوى بفيروس كورونا الجديد ( covid 19 ) ومحاصرته والقضاء عليه، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، قررت حكومة المملكة ما يأتي:





أولًا: قصر الدخول إلى المملكة مؤقتًا للقادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، على المنافذ الجوية فى المطارات التالية: مطار الملك خالد الدولى بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولى بجدة، ومطار الملك فهد الدولى بالدمام. ويكون المرور عبر المنافذ البرية بين المملكة وتلك الدول للشاحنات التجارية فقط، على أن تتخذ وزارة الصحة جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة فى المطارات المشار إليها، وكذلك حيال سائقى تلك الشاحنات ومرافقيهم فى المنافذ البرية، حيث يبدأ تطبيق هذه الإجراءات فورًا.





وبالنسبة لدخول المواطنين السعوديين والمقيمين فى المملكة القادمين من الدول الثلاث؛ فيبدأ سريان هذا الإجراء فى تمام الساعة ( 11:55 ) من مساء اليوم السبت 12 رجب 1441هجرية الموافق 7 مارس 2020 ميلادية.