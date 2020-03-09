وزير الأوقاف وكبير مستشاري البرلمان الدولي يناقشان وثيقة القاهرة للمواطنة

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السفير مختار عمر كبير مستشاري البرلمان الدولي بجنيف .





وناقش الوزير توصيات المؤتمر الدولي الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي عقد بالقاهرة يومي الأحد والاثنين 15، 16 سبتمبر الماضي بالقاهرة تحت عنوان : " فقه بناء الدول .. رؤية عصرية" بحضور دولي واسع حيث شارك فيه نحو خمسمائة شخصية من علماء الدين المتخصصين من داخل مصر وخارجها منهم أكثر من مائة شخصية دولية من مختلف دول العالم كما تم دراسة آلية النظر في تحويل مخرجات المؤتمر ووثيقة القاهرة للمواطنة إلى تشريعات دولية من خلال التنسيق مع البرلمان المصري ولجانه المتخصصة وتبنى البرلمان الدولي لها.





وكان وزير الأوقاف قد طرح بعض هذه التوصيات بالبرلمان الدولي بجنيف وبمقر الأمم المتحدة تحت شعار : عقد المواطنة هو الحل في بناء الدولة الديمقراطية الحديثة وهو ما لقي استحسانًا دوليا واسعا في الأمم المتحدة .