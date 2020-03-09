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رياضة

الدوري المصري .. إلغاء هدف للإسماعيلي أمام الجونة

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:31 م
صدى البلد
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نور عادل
ألغى الحكم محمود بسيوني هدف لفريق الكرة الأول بنادي الاسماعيلي، وذلك خلال مباراته أمام فريق الجونة والتي تجمعهما بالوقت الحالي باستاد الإسماعيلية في إطار الأسبوع الثامن عشر بالدوري الممتاز.

في الدقيقة 58 ألغى هدف لفريق الإسماعيلي، بداعي التسلل وعاد الحكم إلى تقنية الـVAR وهو ما أكدت قرار الحكم.

وكانت تقنية الفيديو ألغت هدفا في الشوط الأول لصالح الجونة، حيث تلقى أحمد ياسر ريان تمريرة، من زميله إسلام محارب داخل منطقة الجزاء وسددها بقوة في مرمى الإسماعيلي.

وعقب العودة إلى تقنية الفيديو VAR وحكمها ابراهيم نور الدين قرر إلغاء الهدف بداعي التسلل كأول هدف يلغى في الدوري المصري بتقنية الفيديو.

وجاء تشكيل الاسماعيلي 
حارس مرمى … محمد مجدى
خط الدفاع .. محمود البدرى – محمد هاشم – باهر المحمدى – أسامة إبراهيم
خط الوسط .. همام طارق – محمود دونجا
أمامهم .. محمد الشامى -أحمد مدبولى
خط الهجوم .. باتريك كادو – فخر الدين بن يوسف.


وجاء تشكيل الجونة كالأتى :

 حراسة المرمى : إسلام طارق .

خط الدفاع : جوناثان نجويم ، لؤي وائل ، محمود الجزار ، باسم علي .

خط الوسط : أكرم توفيق، سيرج أكا ، عمرو بركات .

خط الهجوم : آلان تشيامابادي ، إسلام محارب، أحمد ريان .
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