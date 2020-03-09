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ليهم الجنة.. تعليق تامر أمين على تضحيات القوات المسلحة والشرطة.. فيديو

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:33 م
القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية
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محمود محسن
أكد الإعلامي تامر أمين أن أسر الشهداء في معاناه وتعب ولديهم ألم الفراق كوال الوقت مؤكدا أن هذا يمثل المعاناه الحقيقية بالنسبة لهم ويجب أن نساندهم ونقدم الدعم الدائم لهم. 

وأضاف أمين خلال تقديمه برنامج أخر النهار عبر فضائية النهار أن أسر الشهداء لديهم صبر عجيب واحتساب غريب ولديهم قدرة على مزيد من التضحية نادر أن يكون موجود مشيرا أن هناك أم تتلقى خبر استشهاد ابنها وتكون هي بنفسها تقدم لأبنها بالكلية الحربية وتؤكد أنه فداء للوطن. 

وتابع مقدم برنامج أخر النهار أنني أوجه تحية وتقدير للمرأه المصرية لأنها تستحق حدائق الورود وبساتين الزهور في العالم لأنها قدمت الكثير لهذا الوطن وهي تعني الحياه . 

وأشار الإعلامي تامر أمين أننى عندما أجلس مع أصدقائي ويؤكدون لى على صعوبة عملي كإعلامي وعن خطر الكلمة لن تكون أبدا مثل عقيدة القوات المسلحة والشرطة والمعرضين في أي وقت للاستشهاد .

وقال الإعلامي تامر أمين أن رجال القوات المسلحة والشرطة "ليهم الجنة" مما يعانوه من تهديدات مستمرة ولا يبالوا ويقبلوا على الإستشهاد. 
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