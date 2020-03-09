AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أيرلندا تلغي الاحتفالات السنوية بعيد القديس باتريك بسبب كورونا

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:57 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
أ ش أ
قررت حكومة جمهورية أيرلندا اليوم الاثنين، إلغاء الاحتفالات السنوية بعيد القديس باتريك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ).

وذكرت شبكة "سي ان ان" الاخبارية الامريكية أن حكومة أيرلندا أوضحت - فى بيان أصدرته بهذا الصدد - أن قرارها بالغاء عيد القديس باتريك السنوى وما يتضمنه من استعراضات ضخمة فى دبلن يأتى نظرا لوجود عدد محدود من حالات الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد ، فضلا عما يتسم بهذا هذا المهرجان السنوى من مشاركة اعداد غفيرة من المواطنين والاجانب فى فعالياته .
 
وتابع البيان " أن إلغاء فعاليات عيد القديس باتريك جاءت بناء على نصيحة فريق طوارىء الصحة العامة الايرلندى " مشيرا الى ان المواقف المتعلقة بالتجمعات العامة الاخرى فى ايرلندا مازالت رهن المراجعة .

تجدر الاشارة الى ان مواطنى ايرلندا وايرلندا الشمالية والولايات المتحدة يحتفلون فى السابع عشر من مارس من كل عام بعيد القديس باتريك الذى قام بنشر الديانة المسيحية فى ايرلندا ويتميز هذا الاحتفال عادة باقامة الإستعراضات والمسيرات الحاشدة وتناول البيرة الايرلندية وارتداء الملابس ذات اللون الاخضر ، كما يعتبر هذا اليوم أيضا عطلة رسمية في جمهورية أيرلندا . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خط طيران مباشر بين القاهرة ودبلن اعتبارا من يونيو المقبل

أحدهما تلقى 5 رصاصات.. إصابة شخصين في إطلاق نار قرب مطار دبلن بـ أيرلندا

انطلاق الملتقى المصري الأيرلندي لتصنيع الألبان اليوم

اليابان تلغي احتفالات عيد ميلاد الامبراطور ناروهيتو.. تفاصيل

تجربة فريدة.. وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير أيرلندا التعاون المشترك

الأمير وليام يمازح زوجة رئيس أيرلندا: لم أتخيل أن أتبع جدتي الملكة إلى حانة

ترشيحاتنا

اللواء عباس كامل يؤكد لنائب رئيس مجلس السيادة السوداني دعم مصر لـ السلطة الانتقالية

حقيقة موت كورونا بالشمس والماء الحار

هل تعطل الدراسة لمدة 4 أسابيع؟.. الحكومة تجيب

مؤسس موقع «المصريين في الكويت»: مصرية مصابة بـ كورونا.. فيديو

خطة جامعة عين شمس حال تعطل الدراسة بسبب كورونا

مفاجأة .. نجم الأهلي السابق : أحمد فتحي انتقل للإسماعيلي مقابل "20 كورة" .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقاء ناري.. ميجان ميركل تجتمع مع العائلة الملكية البريطانية في آخر مهمة رسمية

هنتعشى ايه النهاردة .. ساندوتشات سمك فيليه وسبيط مقلي وسلطة كاليمارى بالخس

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة .. صور