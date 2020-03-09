أيرلندا تلغي الاحتفالات السنوية بعيد القديس باتريك بسبب كورونا

قررت حكومة جمهورية أيرلندا اليوم الاثنين، إلغاء الاحتفالات السنوية بعيد القديس باتريك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ).





وذكرت شبكة "سي ان ان" الاخبارية الامريكية أن حكومة أيرلندا أوضحت - فى بيان أصدرته بهذا الصدد - أن قرارها بالغاء عيد القديس باتريك السنوى وما يتضمنه من استعراضات ضخمة فى دبلن يأتى نظرا لوجود عدد محدود من حالات الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد ، فضلا عما يتسم بهذا هذا المهرجان السنوى من مشاركة اعداد غفيرة من المواطنين والاجانب فى فعالياته .

وتابع البيان " أن إلغاء فعاليات عيد القديس باتريك جاءت بناء على نصيحة فريق طوارىء الصحة العامة الايرلندى " مشيرا الى ان المواقف المتعلقة بالتجمعات العامة الاخرى فى ايرلندا مازالت رهن المراجعة .





تجدر الاشارة الى ان مواطنى ايرلندا وايرلندا الشمالية والولايات المتحدة يحتفلون فى السابع عشر من مارس من كل عام بعيد القديس باتريك الذى قام بنشر الديانة المسيحية فى ايرلندا ويتميز هذا الاحتفال عادة باقامة الإستعراضات والمسيرات الحاشدة وتناول البيرة الايرلندية وارتداء الملابس ذات اللون الاخضر ، كما يعتبر هذا اليوم أيضا عطلة رسمية في جمهورية أيرلندا .