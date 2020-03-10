50 مصابا و60 ألفا بالحجر الصحي.. خريطة انتشار كورونا في إسرائيل

نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الثلاثاء، خريطة انتشار فيروس كورونا بالأرقام داخل إسرائيل بعد ارتفاع عدد المصابين لـ 50 حالة وإدخال 60 ألف آخرين للحجر الصحي.





ونشرت وزارة الصحة الإسرائيلية خريطة انتشار الفيروس داخل أراضي الاحتلال وهو كالتالي:





٢٨٨٧٩ شخصا دخلوا بالعزل المنزلي الصحي

٢٤١٣٠ متواجدين في العزل الصحي المنزلي حاليا

٣٠١٥ شخصا دخلوا العزل الصحي اليوم

٤٢٦١ فحصا للكشف عن مرض الكورونا

٥٠ حالة تأكد إصابتها بالمرض

٣٤ حالة وضعها طفيف

حالة وضعها متوسط

حالة وضعها خطير

حالات وفاة لا يوجد

٤ حالات تعافت تماما

٨ حالات يصدر تقييم لوضعها الصحي لاحقا

٤٥ حالة تعالج في المستشفيات حاليا على النحو التالي :

١٥ في شيبا

٤ في رمبام

٣ في مئير وهشارون غولدا

٢ في بيلنسون وفولفسون وبرزيلاي وهليل يافو وشعاريه تصيدق واسوتا اشدود وشامير

حالة في كل من : بوريا وايخليوف وهداسا عين كارم وسوروكا ونهاريا وبني تسيون