AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وزير التعليم العالي يوجه رؤساء الجامعات ببدء تنفيذ خطة "التعليم عن بُعد"

السبت 14/مارس/2020 - 08:34 م
وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى
Advertisements
نهلة الشربيني
وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والأجنبية والمعاهد، ببدء تنفيذ خطة التعليم عن بُعد (Online learning) التي تم مناقشتها وإقرارها يوم الثلاثاء الماضي، لتيسير تقديم المحاضرات للطلاب بكافة الجامعات والمعاهد بنظام التعليم عن بُعد، بدءًا من غدٍ الأحد وطبقا للجداول المعدة سلفا، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، بدءًا من غد 15 مارس كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
كما وجه الوزير بتوفير الدعم الفني لأعضاء هيئة التدريس بكافة الجامعات؛ لتمكينهم من استخدام المواقع الإلكترونية للجامعات والكليات ومواقع التواصل الاجتماعي في تقديم المحاضرات للطلاب.
ويأتي هذا الإجراء منعًا للتجمعات الكبيرة لطلاب الجامعات والمعاهد؛ كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا، ولاستغلال هذه الفترة في زيادة تعقيم وتطهير كافة مباني ومنشآت الجامعات، إضافة إلى إزالة الآثار السلبية لموجة الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد خلال الأيام الماضية.
وفوض وزير التعليم العالي، رؤساء الجامعات بوضع جداول جديدة لحضور أعضاء هيئة التدريس والعاملين، تضمن تخفيف حضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، بما يحقق منع الكثافات العددية من ناحية، مع تيسير تقديم المحاضرات للطلاب إلكترونيًا وتيسير العمل بالجامعات من ناحية آخرى.
كما تشمل خطة تقديم المحاضرات إلكترونيًا لطلاب مرحلة الدراسات العليا أيضًا خلال ذات الفترة. 

ويستمر عقد المناقشات للرسائل العلمية التى تم تحديد مواعيد لها مسبقًا مع التوجيه بتخفيف أعداد الحضور لهذه المناقشات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالى يترأس اجتماع الأعلى للجامعات في أسوان.. صور

وزير التعليم العالي يقدم تقريرا لـ السيسي حول خطة الوقاية من كورونا

تعرف على خطة جامعة بنها الوقائية لمواجهة فيروس كورونا .. صور

التعليم العالي: تعطيل الدراسة بالجامعات والمعاهد.. غدا

التعليم العالي في أسبوع.. تجميل جداريات طريق موكب نقل المومياوات الملكية.. تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية.. وتنفيذ خطة الوقاية من فيروس كورونا بالجامعات والمعاهد

غدا .. عطلة رسمية بجامعة الزقازيق

ترشيحاتنا

وزير الصحة الفرنسي: لا تتناول هذا الدواء إذا ظهرت أعراض كورونا

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 بعد اعتماده من وزير التعليم

رئيس الوزراء: قرار تعليق الدراسة لمواجهة كورونا وتجنب مخاطر اختلاط الطلاب

من داخل سيارته .. محمد رمضان يستفز الجمهور بصور جديدة .. شاهد

أسطورة ليفربول يشن هجوما عنيفا على محمد صلاح

الرئيس السيسي: تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة مواجهة فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اوعى تستهتر.. هاني الناظر يقدم روشتة للوقاية من كورونا

أسعار نيسان nissan من الوكيل بتحديث اليوم بعد التخفيض.. صور

أسعار السيارات الكوري في السعودية.. صور